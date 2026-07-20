Ελλάδα

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο

Ο 22χρονος υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε εξειδικευμένη ιατρική ομάδα στο Ηράκλειο
Νοσοκομείο Χανίων
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI / ΜΠΟΛΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ
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Σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Δευτέρας (20.07.2026) στα Χανιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 22χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Το τροχαίο με τη μοτοσικλέτα σημειώθηκε έξω από τις φυλακές Αγυιάς στα Χανιά. Στο σημείο, άμεσα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, προκειμένου τα τραύματά του να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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