Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε γυναίκα στα ρηχά – Δείτε φωτογραφίες

Στην συγκεκριμένη παραλία που εθεάθη η θαλάσσια χελώνα συχνάζουν πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά
Το σημάδι που προκάλεσε στην γυναίκα το δάγκωμα της θαλάσσιας χελώνας

Αυξάνονται τα περιστατικά όπου το μπάνιο στην θάλασσα καταλήγει με πόνο και στρες. Και στα Χανιά, μία γυναίκα δαγκώθηκε από θαλάσσια χελώνα.

Η ανυποψίαστη γυναίκα κολυμπούσε στα ρηχά της παραλίας Μαράθι στα Χανιά, όταν ξαφνικά ένωσε την θαλάσσια χελώνα να την δαγκώνει στο πλάι της κοιλιάς της.

Για καλή της τύχη το δάγκωμα ήταν ελαφρύ και της προκλήθηκε μόνο κοκκινίλα στο σημείο όπου έκλεισαν τα σαγόνια της θαλάσσιας χελώνας.

Η ίδια, μιλώντας στο zarpanews.gr τόνισε την ανάγκη προστασίας από τους αρμόδιους φορείς τόσο της ίδιας της θαλάσσιας χελώνας όσο και του κόσμου που απολαμβάνει την συγκεκριμένη παραλία, για να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά.

Η γυναίκα εξέφρασε την ανησυχία της καθώς το συγκεκριμένο σημείο επισκέπτονται πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά.

