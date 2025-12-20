Χανιά: Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης είναι γεγονός και θα φωταγωγηθεί έξω από το φαράγγι της Σαμαριάς

Όλα μοιάζουν έτοιμα για την φωταγώγηση του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ευρώπη, ύψους 45 μέτρων, το οποίο θα τοποθετηθεί στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, αύριο Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του πελώριου δέντρου στα Χανιά ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για ένα εντυπωσιακό εγχείρημα που ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το περιγράφουν.

Το πρόγραμμα της γιορτής περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Οι διοργανωτές ζητούν από τον κόσμο να δώσει το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή γιορτή, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Κρήτης, ξεκινώντας με το μεγαλύτερο δέντρο της Ηπείρου.