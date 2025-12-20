Ελλάδα

Χανιά: Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ευρώπης είναι γεγονός και θα φωταγωγηθεί έξω από το φαράγγι της Σαμαριάς

Η φωταγώγηση του δέντρου θα γίνει αύριο Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους
δέντρο
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα φωταγωγηθεί στα Χανιά

Όλα μοιάζουν έτοιμα για την φωταγώγηση του μεγαλύτερου χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ευρώπη, ύψους 45 μέτρων, το οποίο θα τοποθετηθεί στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, αύριο Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η φωταγώγηση του πελώριου δέντρου στα Χανιά ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για ένα εντυπωσιακό εγχείρημα που ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως το περιγράφουν.

Το πρόγραμμα της γιορτής περιλαμβάνει πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

δέντρο

Οι διοργανωτές ζητούν από τον κόσμο να δώσει το «παρών» στην ξεχωριστή αυτή γιορτή, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Κρήτης, ξεκινώντας με το μεγαλύτερο δέντρο της Ηπείρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
235
120
77
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει η μητέρα 13χρονης που δέχτηκε επίθεση στην Αγία Παρασκευή: «Έλεγαν στην κόρη μου πρέπει να γονατίσεις για να σε συγχωρήσουμε»
Οι δύο κοπέλες, την έβαλαν να γονατίσει στις τουαλέτες αφού της είχαν επιτεθεί ενώ άλλα παιδιά κρατούσαν την πόρτα κλειστή για να μην μπορεί να φύγει
βίντεο από καυγά ανήλικων σε σχολείο
5
Newsit logo
Newsit logo