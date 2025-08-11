Χανιά: Το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι, συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ ΠΑΓΝΗ

Διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, συνεχίζει να νοσηλεύεται το βρέφος ενός έτους που έπεσε από το μπαλκόνι σπιτιού στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά.

Το βρέφος ενός έτους, το οποίο φέρει σοβαρές κακώσεις τόσο στο κεφάλι του όσο και στο υπόλοιπο σώμα, νοσηλεύειται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, με τα επόμενα 24ωρα να είναι κρίσιμα λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που φέρει από το σοβαρό ατύχημα στα Χανιά.

Το σοκαριστικό συμβάν έγινε στην περιοχή Γεράνι. Το βρέφος φαίνεται πως ξέφυγε από την προσοχή της 17χρονης μητέρας του με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο κενό.

Οι Αρχές συνέλαβαν την μητέρα αλλά στη συνέχεια την άφησαν ελεύθερη ώστε να πάει στο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου διακομίστηκε εσπευσμένα το βρέφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως το βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι.

Πληροφορίες του iraklionews.gr αναφέρουν πως το κοριτσάκι μόλις 14 μηνών, ξεκίνησε να μπουσουλά προς το μπαλκόνι το οποίο δεν διέθετε κάγκελα με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.