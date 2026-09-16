Χανιά: Βρέθηκε οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε οικόπεδο – Εκκενώθηκαν σχολεία, αποκλείστηκαν δρόμοι

Συναγερμός στις αρχές σήμανε το πρωί της Τετάρτης (16.09.2026) όταν στο κέντρο των Χανίων βρέθηκε οβίδα μέσα σε οικόπεδο.

Πυροτεχνουργοί του Στρατού έσπευσαν στο κέντρο των Χανίων, όπου εντοπίστηκε βλήμα μέσα σε οικόπεδο, στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Κριτοβουλίδου. Στο σημείο, βρίσκονται και η Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, και η Αστυνομία.

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Όπως αναφέρει το zarpanews.g, o χώρος στον οποίο εντοπίστηκε το βλήμα αναμένεται να αποκλειστεί για να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Η βόμβα αναμένεται να απενεργοποιηθεί και να εξουδετερωθεί σε άλλο χώρο και όχι εκεί όπου βρέθηκε αρχικά.

Τα σχολεία που εκκενώθηκαν προληπτικά είναι το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να έχουν μεταφερθεί στο Πάρκο Μαρκοπούλου.

zarpanews.gr

zarpanews.gr

Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί μεταφέρθηκαν στο Πάρκο Μαρκοπούλου / zarpanews.gr

Μάλιστα, στο πλαίσιο της επιχείρησης, έκλεισαν δρόμοι σε Άη Γιάννη και Δικαστήρια και συγκεκριμένα, διακόπηκε η κυκλοφορία στις οδούς Ι. Σφακιανάκη, Γιαμπουδάκη και στις καθέτους.

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Όπως δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, το βλήμα είναι οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ έκανε γνωστό πως για την εξουδετέρωσή του ήρθε συνεργείο του στρατού από την Αθήνα:

«Χθες το απόγευμα βρέθηκε μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα οικόπεδο που γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο στρατός με το ειδικό τμήμα το ΤΕΝΞ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς) για την εξουδετέρωση.

Το συνεργείο έχει έρθει από την Αθήνα. Βάση πρωτοκόλλου πρέπει να κάνουμε εκκένωση στην περιοχή σε περίμετρο 300 μέτρων, αυτό και έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού αστυνομική δύναμη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος και όταν θα είμαστε έτοιμοι το συνεργείο του στρατού θα ενεργήσει».