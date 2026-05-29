Χανιά: Χειροπέδες σε άνδρα που έτρεχε και κυνηγούσε εργάτες με μπαλτά

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στην περιοχή της Παλιάς Πόλης των Χανιών όταν ένας άνδρας κυνηγούσε με μπαλτά εργάτες και περαστικούς.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Παρασκευής (29.05.2026) και πιο συγκεκριμένα ο 50χρονος άνδρας τους κυνηγούσε με μπαλτά στην οδό Σήφακα στα Χανιά.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν έναν 50χρονο άνδρα και τον συνέλαβαν, οδηγώντας τον στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο υπήρχε ήδη αυξημένη αστυνομική παρουσία και ισχυρά μέτρα ασφαλείας. Η ετοιμότητα των δυνάμεων οφειλόταν στη διεξαγωγή του διεθνούς συνεδρίου του Economist.