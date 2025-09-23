Ελλάδα

Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε με μαχαίρι δύο άλλους ανήλικους στον σταθμό του Μετρό στο Αιγάλεω

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε και μικρή ποσότητα κάνναβης
Έναν 16χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί στον σταθμό του Μετρό του Αιγάλεω για ληστεία με την απειλή μαχαιριού. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο του Σχεδίου Αριάδνη, στο οποίο περίπου 220 αστυνομικοί αναλαμβάνουν την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο ανήλικος τράβηξε μαχαίρι και λήστεψε άλλους δύο ανήλικους μέσα στον σταθμό του Μετρό του Αιγάλεω.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ την Τρίτη (23.09.2025), οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 16χρονο τις απογευματινές ώρες της 19ης Σεπτεμβρίου μέσα στον σταθμό.

Δύο ημέρες νωρίτερα (σ.σ. 17.09.2025), ο 16χρονος πλησίασε σε πλατεία του Αιγάλεω άλλους δύο ανήλικους και με την απειλή χρήσης μαχαιριού άρπαξε κινητό τηλέφωνο και διέφυγε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγάλεω μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τον 16χρονο ως δράστη της ληστείας και τον ακινητοποίησαν.

Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο ανήλικος ληστής οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το Σχέδιο Αριάδνη αφορά τα νέα μέτρα ασφαλείας στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής, τα οποία είναι σε ισχύ από περασμένο Φεβρουάριο.

Περίπου 220 αστυνομικοί αναλαμβάνουν την εκ περιτροπής φύλαξη σταθμών, αλλά και τις περιπολίες σε μέσα σταθερής τροχιάς και λεωφορεία, συνεπικουρούμενοι από ομάδες παρέμβασης και συνδέσμους στα κέντρα ελέγχου των μέσων μεταφοράς.

