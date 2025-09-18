Ελλάδα

Χειροπέδες σε καταζητούμενο από την Interpol – Κατηγορείται για υποθέσεις ναρκωτικών στη Σερβία

O κατηγορούμενος, που συνελήφθη από την αστυνομία στην Αθήνα, συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί στη Σερβία
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται καταζητούμενος από την Interpol στη Σερβία και κατηγορείται για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ο καταζητούμενος από τη σερβική Interpol συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (17.9.25) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, ο κατηγορούμενος αναζητείτο προκειμένου να εκτίσει ποινή έξι μηνών για το αδίκημα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών ουσιών, πέντε ετών για το αδίκημα της παράνομης παραγωγής, κατοχής και πώλησης ναρκωτικών, σε συνδυασμό με παράνομη παραγωγή, κατοχή, οπλοφορία και πώληση όπλων και εκρηκτικών, καθώς και για να δικαστεί για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της απόπειρας ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, με απειλούμενη μέγιστη ποινή την κάθειρξη σαράντα ετών.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Σερβίας, ο κατηγορούμενος, από τις αρχές του 2019 έως το 2022, συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί στη Σερβία και δραστηριοποιείτο στις παραπάνω εγκληματικές πράξεις, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας δικηγόρου τον Φεβρουάριο του 2021 στο Βελιγράδι.

Επιπλέον, κατά το παρελθόν, σε έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στην οικία του, είχαν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, έτοιμες προς πώληση, όπλα και φυσίγγια.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κατηγορούμενος συνελήφθη δυνάμει εντολής προσωρινής κράτησης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, όπου και θα οδηγηθεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια: Προθεσμία έως 22 Σεπτεμβρίου για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες
Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγραφών, θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη
Αμφιθέατρο πανεπιστημίου
Προφυλακιστέος για τους εμπρησμούς στον Υμηττό ο 32χρονος Παλαιστίνιος – Είπε ότι έχει ακουστά τον ISIS
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος είπε στον ανακριτή ότι έχει ακουστά τον ISIS, την ισλαμιστική οργάνωση στην οποία προανακριτικά φέρεται να αποδέχθηκε ότι ανήκει
Ο 32χρονος Παλαιστίνιος 12
«Ο εμβολιασμός δεν είναι λύση για την ευλογιά των προβάτων» λένε οι επιστήμονες - Σε μεγάλο κίνδυνο η φέτα
Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί: τα εμβολιασμένα ζώα εξακολουθούν να μεταδίδουν τον ιό, ενώ δεν υπάρχει τεστ που να διακρίνει αν ένα ζώο έχει αντισώματα από νόσηση ή από εμβολιασμό
Πρόβατα 3
Newsit logo
Newsit logo