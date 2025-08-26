Χειροπέδες σε οδηγό ταξί: Χρέωσε τη διαδρομή αεροδρόμιο – λιμάνι Πειραιά όσο ένα αεροπορικό εισιτήριο

Οδηγός ταξί όχι μόνο «πετσόκοψε» οικονομικά μια γυναίκα που πήρε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό το Λιμάνι του Πειραιά αλλά επέστρεψε στον «τόπο» του εγκλήματος για να «γδάρει» και άλλους παίρνοντας ένα αστρονομικό ποσό ως κόμιστρο.

Όλα έγιναν στις 21 Αυγούστου. Ο 54χρονος οδηγός ταξί παρέλαβε μια γυναίκα που είχε φτάσει μόλις στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Φτάνοντας, της ζήτησε για την απόσταση 110 ευρώ, ποσό το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το προβλεπόμενο κόμιστρο, καθώς ήταν τουλάχιστον 2 φορές πάνω.

Η γυναίκα έκανε καταγγελία και μετά από έρευνες των αστυνομικών ο οδηγός ταξί συνελήφθη την επομένη (22/08/2025) το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Αθήνας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.