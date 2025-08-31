Χίος: Κρατούμενος πήδηξε από το κατάστρωμα πλοίου στη θάλασσα και αγνοείται – Κινητοποίηση και του εμπορικού ναυτικού

Αναστάτωση επικράτησε πάνω στο επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου (30.08.2025), όταν αλλοδαπός επιβάτης έπεσε στη θάλασσα από μόνος του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 32χρονο αλλοδαπό κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει πέσει από το πλοίο ενώ αυτό βρισκόταν ανοιχτά της Χίου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για Τούρκο που είχε συλληφθεί για τη διακίνηση μεταναστών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη, ένα πολεμικό πλοίο, παραπλέοντα εμπορικά πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επιχειρήσεις εντοπισμού συνεχίζονται με καλές καιρικές συνθήκες, καθώς πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 μποφόρ.

Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην πτώση του επιβάτη, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων με πλοίο, ένας εκ των μεταγόμενων κρατουμένων, εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα, ενώ το πλοίο έπλεε μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης.

Άμεσα, οι αστυνομικοί – συνοδοί ενημέρωσαν τον πλοίαρχο, ο οποίος ακινητοποίησε το πλοίο και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο κινητοποίησε σκάφη για τον εντοπισμό και τη διάσωση του κρατουμένου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο, ενώ επιπλέον για την υπόθεση κινήθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.