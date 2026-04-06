Χίος: Με εγκαύματα έως 50% νοσηλεύονται οι 5 τραυματίες

Σοβαρή η κατάσταση των τραυματιών - Υπό διερεύνηση τα αίτια της έκρηξης - Έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος τους
A man ignites rockets during Greek Orthodox Easter celebrations on the eastern Aegean island of Chios, Saturday , April 19, 2014.Thousands of handmade rockets are fired every year on Great Saturday night, a while before the Resurrection, by locals of the two rival churches of Agios Markos and Panagia Erithiani, in the village of Vrontados. The tradition is a 125-year-old one, but locals say it could be even older. (AP Photo/Petros Giannakouris)
Ρουκετοπόλεμος στη Χίο / AP

Με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) έξι άτομα στο Σκυλίτσειο νοσοκομείου Χίου μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής αυτοσχέδιων ρουκετών στον Βροντάδο.

Οι έξι από τους τραυματίες στη Χίο είναι σε σοβαρή κατάσταση από τα εγκαύματα. Αναζητούν και ένα έβδομο άτομο. Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση των τραυματιών θα επανεκτιμηθεί εντός της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή πλαστικού χειρουργού.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, το πρωί της Δευτέρας (06.04) στο Νοσοκομείο Χίου παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Χειρουργική Κλινική τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα,, με εκτεταμένα εγκαύματα, σύμφωνα με το politischios.gr.

«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου νοσηλεύονται από το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026),  όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η έκρηξη σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας ανάφλεξη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων ρουκετών, στο πλαίσιο του γνωστού εθίμου του ρουκετοπόλεμου. 

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την προανάκριση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προχωρά στην άσκηση διώξεων σε βάρος των τραυματιών για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στον Βροντάδο, σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για χώρους κατασκευής ρουκετών, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων υλικών και δραστηριοτήτων.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο τσακωμός, η αναρρίχηση και η πτώση της 27χρονης στο κενό από πολυκατοικία στο Μαρούσι
Αν και αρχικά οι διαρροές έλεγαν ότι η γυναίκα έπεσε δύο φορές από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της που βρίσκεται 4ο όροφο οι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό έγινε μία φορά και κάτω από διαφορετικές συνθήκες
Η πολυκατοικία που έγινε το περιστατικό στο Μαρούσι
Αλλάζει ο καιρός από το Μεγάλο Σάββατο: Πάσχα με βροχές και πτώση θερμοκρασίας - «Θα μοιάζει περισσότερο με χειμώνα»
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου η μεταβολή αυτή θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας
Άνθρωπος με ομπρέλα
