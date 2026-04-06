Χίος: Με εγκαύματα έως 50% νοσηλεύονται οι 5 τραυματίες

Με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) έξι άτομα στο Σκυλίτσειο νοσοκομείου Χίου μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής αυτοσχέδιων ρουκετών στον Βροντάδο.

Οι έξι από τους τραυματίες στη Χίο είναι σε σοβαρή κατάσταση από τα εγκαύματα. Αναζητούν και ένα έβδομο άτομο. Όπως επισημάνθηκε, η κατάσταση των τραυματιών θα επανεκτιμηθεί εντός της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται η διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η συνδρομή πλαστικού χειρουργού.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, Νίκο Σμυρνιούδη, το πρωί της Δευτέρας (06.04) στο Νοσοκομείο Χίου παραμένουν νοσηλευόμενοι στην Χειρουργική Κλινική τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα,, με εκτεταμένα εγκαύματα, σύμφωνα με το politischios.gr.

«Τα εγκαύματα είναι μέχρι και δευτέρου βαθμού και καλύπτουν έως και το 50% της επιφάνειας του σώματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Χίου νοσηλεύονται από το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026), όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η έκρηξη σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας ανάφλεξη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων ρουκετών, στο πλαίσιο του γνωστού εθίμου του ρουκετοπόλεμου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την προανάκριση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία προχωρά στην άσκηση διώξεων σε βάρος των τραυματιών για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών.

Παράλληλα, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στον Βροντάδο, σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για χώρους κατασκευής ρουκετών, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων υλικών και δραστηριοτήτων.