Χίος: Στον ανακριτή ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως διακινητής των μεταναστών – Ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού επικεφαλής της ΕΔΕ

Η έρευνα για τα αίτια του τραγικού ναυαγίου στην Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες και τους 25 τραυματίες βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα που πολλά ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις.

Για την υπόθεση του ναυαγίου στη Χίο έχει συλληφθεί ένας υπήκοος Μαρόκου, ο οποίος φέρεται να ήταν ο διακινητής των μεταναστών. Ο ίδιος νοσηλεύεται φρουρούμενος και αναμένεται σήμερα (05.02.2026) να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση μεταξύ σκάφους του Λιμενικού Σώματος και του σκάφους που μετέφερε τους μετανάστες.

Οι μετανάστες παρέμεναν έως αργά χθες στο νοσοκομείο του νησιού, ενώ κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν ενόρκως από στελέχη του Λιμενικού που διενεργούν την προανάκριση. Σύμφωνα με πηγές του Σώματος, ορισμένοι κατέθεσαν ότι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το πλήρωμα του περιπολικού άναψε προβολέα και φώτισε το φουσκωτό στο οποίο επέβαιναν.

Υπό καθεστώς φόβου, ο χειριστής του σκάφους των διακινητών φέρεται να έστριψε απότομα αριστερά, με αποτέλεσμα το φουσκωτό να συγκρουστεί με τη δεξιά πλευρά του περιπολικού του Λιμενικού και να ανατραπεί. Άλλοι ανέφεραν ότι ήταν στοιβαγμένοι και σκυμμένοι, χωρίς ορατότητα, και αντιλήφθηκαν μόνο τη σφοδρή σύγκρουση πριν βρεθούν στο νερό.

Με πρωτοβουλία του αρχηγού του Λιμενικού Σώματος, Τρύφωνα Κοντιζά, η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου ανατέθηκε σε ανώτατο αξιωματικό του αρχηγείου (επιθεωρητή) και όχι στον επικεφαλής των λιμενικών αρχών Ανατολικού Αιγαίου (περιφερειάρχη), προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η ηγεσία του Σώματος αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και αυστηρότητα.

Πηγές από το Λιμενικό αναφέρουν ότι, αν και το σκάφος διέθετε θερμική κάμερα, αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, κρίθηκε πως δεν ήταν απαραίτητη, καθώς το ύποπτο σκάφος είχε ήδη εντοπιστεί μέσω άλλων μέσων επιτήρησης, όπως κάμερες από τη στεριά και ισχυροί προβολείς.

Η κάμερα που φέρει το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και θα μπορούσε να έχει καταγράψει το περιστατικό δεν ήταν σε λειτουργία. Πηγές του υπουργείου διευκρίνιζαν, ωστόσο, ότι «το σκάφος διαθέτει κάμερα, η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο (…) και στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τη δήλωση του κυβερνήτη, δεν ενεργοποιήθηκε καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση της». Σημειώνεται ότι στα ελληνικά σκάφη, των οποίων η λειτουργία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Frontex και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία καμερών για λόγους διαφάνειας και ελέγχου.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, συνολικά 22 άτομα νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες που βρίσκονται σε καθεστώς βραχείας νοσηλείας. Πρόκειται για ασθενείς στους οποίους έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες, ωστόσο παραμένουν στο νοσοκομείο προκειμένου να συνοδεύουν τα παιδιά τους.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική χαρακτηρίζεται η εικόνα της υγείας δέκα παιδιών, τα οποία δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο και δεν απειλείται η ζωή τους. Εντός της ημέρας αναμένεται, επίσης, να λάβει εξιτήριο η λιμενικός που είχε τραυματιστεί.

Την ίδια ώρα, δύο παιδιά νοσηλεύονται στη χειρουργική κλινική, ενώ τρεις τραυματίες παραμένουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή, ωστόσο υπάρχει πρόβλεψη για διακομιδή τους σε νοσοκομείο της Αθήνας, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.