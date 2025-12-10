Συμβαίνει τώρα:
Χολαργός: Καρέ καρέ η στιγμή της σύλληψης του 15χρονου που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον συνομήλικό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Στα τρία βίντεο καταγράφεται η στιγμή που οι αστυνομικοί μπαίνουν στο ξενοδοχείο και βάζουν χειροπέδες στον 15χρονο δράστη της επίθεσης με μαχαίρι στον συνομήλικό του
Βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης του 15χρονου που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τον συνομήλικό του στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο (6.12.25).

Ο 15χρονος αλβανικής καταγωγής συνελήφθη σε ξενοδοχείο χθες Τρίτη από τους αστυνομικούς ενώ ο συνεργός του στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού με τον δικηγόρο του και παραδέχθηκε ότι εμπλέκεται στην επίθεση με μαχαίρια εναντίον του 15χρονου.

Στο βίντεο καταγράφεται ο 15χρονος να μπαίνει κρατώντας σακούλες σε ξενοδοχείο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η στιγμή που οι αστυνομικοί μπαίνουν στον χώρο της ρεσεψιόν του ξενοδοχείου και συλλαμβάνουν τον 15χρονο δράστη.

Στο τρίτο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί που βγαίνουν από το ξενοδοχείο έχοντας βάλει χειροπέδες στον 15χρονο.

Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο ένας από τους νεαρούς, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, φαίνεται να ποζάρει πάνω σε ένα ασημί ΙΧ κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της παρ’ ολίγο δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του 15χρονου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα μηνύματα που έστελνε επί τρεις ημέρες η κοπέλα στον 15χρονο για να συναντηθούν στον Χολαργό, προσποιούνταν ότι είχε χειρουργηθεί και ότι θα κερνούσε την έξοδο με το συνομιλητή της. 

