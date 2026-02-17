Ελλάδα

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη του – Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος για σειρά πλημμελημάτων οδηγήθηκε πίσω στη ΓΑΔΑ, όπου και θα παραμείνει έως και αύριο, οπότε και αναμένεται να δικαστεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Κρατούμενος έως αύριο Τετάρτη (18.2.26) παραμένει ο Χρήστος Μαυρίκης που το απόγευμα της Δευτέρας (16.2.26) σκόρπισε τον τρόμο στην γειτονιά του, τα Σπάτα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης ο οποίος κατηγορείται για σειρά πλημμελημάτων οδηγήθηκε πίσω στη ΓΑΔΑ, όπου και θα παραμείνει έως και αύριο, οπότε και αναμένεται να δικαστεί ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για το όπλο με το οποίο πυροβολούσε μέσα στο σπίτι του στα Σπάτα, αλλά και τον υπόλοιπο οπλισμό που βρέθηκε στην κατοχή του. 

Ο συνήγορος του άλλοτε «αρχικοριού» του ’89 ζήτησε αναβολή της υπόθεσής του, προκειμένου να προσκομίσει τα έγγραφα, που, κατά τον ίδιο καταδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές και στη συνέχεια με αυτό να ταμπουρώθηκε στο σπίτι του επι ώρες. 

Ωστόσο ο εισαγγελέας ζήτησε την κράτησή του και γι’ αυτό η δίκη αναβλήθηκε για αύριο Τέταρτη.

Υπενθυμίζεται ότι από το Μάιο του 2025, ο Χρήστος Μαυρίκης τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για απόπειρα δωροδοκίας εν ενεργεία δικαστή. 

