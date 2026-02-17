Ο Χρήστος Μαυρίκης στο Αυτόφωρο – Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

Στο Αυτόφωρο παραπέμπεται να δικαστεί ο Χρήστος Μαυρίκης, που το βράδυ της Δευτέρας (16.2.26) σήκωσε «στο πόδι» τα Σπάτα, πυροβολώντας στον αέρα και μένοντας ταμπουρωμένος μέσα στο σπίτι του για ώρες.

Σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωρεία πλημμελημάτων. Παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοποι πυροβολισμοί, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Τον περασμένο Μάιο ο άλλοτε «αρχικοριός» για τις υποκλοπές του 1989, κατηγορήθηκε για απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού και μετά την απολογία του έμεινε σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.