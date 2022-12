All I want for Christmas is you… Το θρυλικό, πια, τραγούδι με τη φωνή της Μαράια Κάρεϊ έχει αρχίσει να ακούγεται ήδη στα ραδιόφωνα, στα μαγαζιά, στα εμπορικά και θυμίζει ένα πράγμα: η πιο ωραία εποχή του χρόνου, τα Χριστούγεννα, είναι εδώ!

Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, έφτασαν και εκτός από την ωραιότερη εποχή του χρόνου, είναι και η πιο γλυκιά. Ποιος, άλλωστε, δεν έχει αισθανθεί λίγο διαφορετικά τα τις μέρες αυτές; Ποιος δεν έχει αισθανθεί την ανάγκη να κάνει τους αγαπημένους να χαμογελάσουν με ένα δώρο, με μια κίνηση που θα έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία;

Χριστούγεννα σημαίνουν οικογένεια, γιορτινό τραπέζι, στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Σημαίνουν χαμόγελα, αγκαλιές, αγάπη, στοργή.

Χριστούγεννα σημαίνει να μοιράζεσαι: συναισθήματα, στιγμές, συγκινήσεις, όρεξη για ζωή.

Και φυσικά σημαίνει δώρα στους ανθρώπους μας. Σημαίνει να χαρίζουμε χαμόγελα, να μοιραζόμαστε την αγάπη.

Αν υπάρχει μία γιορτή μέσα στο χρόνο που είναι ταυτόσημη με τη μαγεία του να μοιράζεσαι, άλλωστε, τότε αυτή είναι τα Χριστούγεννα! Το να μοιράζεσαι είναι μία πράξη εξωστρεφής και μεταδοτική που μας συνδέει όλους βαθύτερα και ουσιαστικά. Είναι επίσης και μία πράξη ανεκτίμητη, η οποία δεν μετριέται σε νούμερα, αλλά γίνεται αισθητή στα συναισθήματα που πυροδοτεί το αληθινό νοιάξιμο.

1.000.000 πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα δώρα ψάχνουν αποδέκτες!

Και φέτος τα Χριστούγεννα, τα Public είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να βρούμε ένα ξεχωριστό δώρο που θα φέρει ζεστασιά ανάμεσα σε αγαπημένους ανθρώπους. Εκεί, για ακόμη μία χρονιά, θα βρούμε όλα τα δώρα που δίνουν νόημα. Για μικρούς, για μεγάλους, για φίλους, για τον άνθρωπό σας. Για όλους. Με ποικιλία και ευκολίες (λέγε με Public Now, Pay Later με Klarna).

Στα Public υπάρχουν περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιλογές για εσένα και όσους αγαπάς. Για τα ωραιότερα χριστουγεννιάτικα δώρα. Για τα παιδιά υπάρχει μια τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια, βιβλία, επιτραπέζια και χιλιάδες είδη τεχνολογίας για να επιλέξεις αυτό που θα τα κάνει να χαμογελάσουν δυνατά. Και φυσικά, για μεγάλα παιδιά που ζουν τα Χριστούγεννα με το δικό τους τρόπο, η λίστα δώρων είναι γεμάτη με τα πιο «ψαγμένα» gadgets και όχι μόνο.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να βλέπεις κάποιον που αγαπάς χαρούμενο. Για δώρα που θα έχουν αυτό το effect φέτος τα Χριστούγεννα δεν έχετε παρά να κάνετε μια στάση στα καταστήματα Public ή να μπείτε στο public.gr και να διαλέξετε από την τεράστια λίστα δώρων, αυτά που θα κάνουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα να λάμβουν από χαρά.

Γιατί φέτος τα Χριστούγεννα, τα Public είναι ο δικός σου τρόπος να μοιράζεσαι!

Τις πιο “μαγικές” Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα τις βρεις στα Public!

Για άλλη μια χρονιά, τα καταστήματα Public είναι ο must προορισμός και μας βάζουν στο mood της όμορφης εποχής του χρόνου, με μοναδικές στιγμές, παρουσιάσεις βιβλίων αλλά και προτάσεις που μας εμπνέουν.

Στα Public Συντάγματος, ο Άγιος Βασίλης – ο απόλυτος πρωταγωνιστής των Χριστουγέννων παρέα με αγαπημένους ήρωες των παιδιών όπως ο Σκρουτζ, η Κόκκινη Βασίλισσα και η Χιονάτη – δίνουν σε όλους μας λίγη από τη λάμψη και τη μαγεία τους, μοιράζοντας υπέροχα χριστουγεννιάτικα στολίδια και δείχνοντάς μας τον Public τρόπο να μοιραζόμαστε!

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, 17:00-21:00

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 12:00-16:00

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, 12:00-16:00

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου, 12:00-16:00

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, 17:00-21:00

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, 17:00-21:00

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, 17:00-21:00

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 17:00-21:00

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου, 12:00-16:00

Την ίδια στιγμή, τα Public Συντάγματος φιλοξενούν παρουσιάσεις βιβλίων που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους και θα τους κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο. Για την είσοδο στο χώρο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων απαιτείται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δείτε όλες τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εδώ.

Στα καταστήματα Public The Mall Athens και Public Golden Hall, το πιο μελωδικό act μας βάζει σε “What A Feeling” διάθεση! Η οκταμελής χριστουγεννιάτικη μπάντα των Public, μαζί με έναν εντυπωσιακό ξυλοπόδαρο, δίνουν στα ψώνια των γιορτών μια επιπλέον νότα χαράς, ενώ οι βοηθοί του Άγιου Βασίλη, τα παιχνιδιάρικα ξωτικά, μοιράζουν χριστουγεννιάτικα στολίδια σε μικρούς και μεγάλους.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Στα Public The Mall Athens, το συγκρότημα VOX The Acadella μας παρασέρνει με τον ρυθμό του στην πιο γιορτινή διάθεση!

Η μπάντα των Public θα πραγματοποιήσει από 2 εμφανίσεις των 20 λεπτών τις ακόλουθες μέρες και ώρες:

Κυριακή 18/12, 12:00-14:00, Public The Mall Athens

Σάββατο 24/12, 12:00-14:00, Public Golden Hall

Πέμπτη 29/12, 18:00-20:00, Public Golden Hall

Παρασκευή 30/12, 18:00-20:00, Public The Mall Athens

Η ομάδα των ξωτικών θα υποδέχεται τους επισκέπτες των Public The Mall Athens και Golden Hall τις ίδιες ημέρες, για περισσότερες ώρες:

Κυριακή 18/12, 11:00-15:00, Public The Mall Athens

Σάββατο 24/12, 11:00-15:00, Public Golden Hall

Πέμπτη 29/12, 16:00-20:00, Public Golden Hall

Παρασκευή 30/12, 16:00-20:00, Public The Mall Athens

Το αυτοσχέδιο μουσικό δρώμενο των VOX The Acapella στο Public The Mall Athens, θα γίνει το Σάββατο 10/12, το Σάββατο 17/12 και το Σάββατο 24/12, ώρες 11:00-15:00.

Μαγικές Υπηρεσίες, για μαγικά Χριστούγεννα!

Δεν είναι μόνο πως τα Public μετατρέπουν τα ψώνια σε μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια και ένα «ταξίδι» στον μαγικό κόσμο των ξωτικών και του Άγιου Βασίλη.

Αν για οποιαδήποτε λόγο επιλέξουμε την ηλεκτρονική αγορά, τα Public κάνουν τη ζωή μας εύκολη με τις υπηρεσίες Public Now, Pay Later με Klarna, Next Day Delivery, Flex Pay και Public Gift Card.

Με το Public Now, Pay Later με Klarna μπορείτε να αγοράσετε αυτό που θέλετε, ακόμη και με χρεωστική κάρτα σε δόσεις. Κάνε τις ηλεκτρονικές σου συναλλαγές ακόμα και χωρίς πιστωτική και σε τρεις άτοκες δόσεις.

Είναι μια διαδικασία που όχι μόνο σου “λύνει” τα χέρια για να αγοράσεις αυτό που θέλεις, τη στιγμή που το θέλεις και να το κάνεις δώρο στον εαυτό ή τους αγαπημένους σου, αλλά μπορείς να το αγοράσεις σε δόσεις ακόμη κι αν δεν έχεις πιστωτική κάρτα.

Τα βήματα είναι πολύ απλά:

Επιλέγεις το προϊόν που θέλεις να αγοράσεις

Το βάζεις στο καλάθι σου

Την ώρα της επιλογής του τρόπου πληρωμής, “πατάς” την Klarna και βλέπεις το ποσό των δόσεων. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει την ημέρα της αποστολής του προϊόντος από τα public, η δεύτερη δόση θα πληρωθεί σε 30 μέρες και η τρίτη σε 60 μέρες.

Και όχι μόνο αυτό: Με την εφαρμογή Klarna μπορείς να έχεις ενημέρωση για κάθε σου πληρωμή!

Με το Buy Now, Pay Later η ζωή και οι αγορές σου γίνονται πιο εύκολες, πιο άνετες, πιο ευέλικτες.

Με τη Next Day Delivery τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: παραγγέλνετε το δώρο σήμερα και το παραλαμβάνετε εντός 24 – 48 ωρών!

Το Flex Pay είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για αγορές με δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα με έως 36 δόσεις! Αγοράζετε αυτό που θέλετε και ορίζετε το χρόνο της αποπληρωμής και το ποσό της δόσης.

Public Gift Card και… ξεμπέρδεψες!

Κι αν δεν μπορείς να αποφασίσεις ποιο από τα 1 εκατομμύριο Χριστουγεννιάτικα δώρα που διαθέτει το Public είναι η ιδανική επιλογή για εσένα και τους ανθρώπους σας; Ε, γι’ αυτό υπάρχει η Public Gift Card! Από 10 έως όποιο ποσό θέλεις, μπορείς να την κάνεις δώρο στους αγαπημένους σου και ας… αποφασίσουν εκείνοι τι δώρο θα τους κάνεις!