Χριστουγεννιάτικο σαφάρι από την Τροχαία με περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Υπενθυμίζεται ότι για επίπεδα αλκοόλ από 0,25 mg/l και άνω, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 30 ημέρες
Αλκοτέστ
Έλεγχος για αλκοτέστ / ΑΠΕ-ΜΠΕ φωτογραφία αρχείου

Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία με πάνω από 6.000 αλκοτέστ σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στην Αττική 87 οδηγοί βρέθηκαν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ ένας συνελήφθη με επίπεδα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν πέντε άτομα με άνω του 0,60.

Χιλιάδες ελέγχους πραγματοποίησε το βράδυ της Παραμονής Χριστουγέννων η Τροχαία στην Αττική και Θεσσαλονίκη, διενεργώντας περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, στην Αττική έγιναν περισσότερα από 6.000 αλκοτέστ, από τα οποία 87 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ένας οδηγός εντοπίστηκε με ποσότητα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Αντίστοιχοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκαν 323 αλκοτέστ. Από αυτά, πέντε οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν έχοντας επίπεδα αλκοόλ άνω του 0,60 mg/l στον οργανισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι για επίπεδα αλκοόλ από 0,25 mg/l και άνω, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 350 ευρώ, ενώ αφαιρείται και η άδεια οδήγησης για 30 ημέρες.

 

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν χωρίς καμία χαλάρωση, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

