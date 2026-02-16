Xρυσή διάκριση για το Εnastron Villas στο πρόγραμμα Zero Waste Horeca

Ένα υπέροχο ξενοδοχείο στις Ράχες Μεσσηνίας θέτει την έμπρακτη ανάγκη για βιωσιμότητα στο επίκεντρο της δραστηριότητας του. Το Enastron Villas απέσπασε τη Χρυσή Διάκριση στο πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αφορμή αυτή την ξεχωριστή διάκριση ο ιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής μονάδας, κ. Γιώργος Λυμπερόπουλος, μίλησε στο newsit.gr για το όραμα του Enastron Villas και για το πώς πήρε την απόφαση να εντάξει το ξενοδοχείο του στο πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA που υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του ιδρύματος της Coca – Cola.

Aυτό που κάνει το πρόγραμμα ΖERO WASTE HORECA, το οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2018, μία πραγματικά καινοτόμα και ξεχωριστή πρωτοβουλία είναι το γεγονός ότι στοχεύει στην αλλαγή αντίληψης και συμπεριφοράς των επιχειρήσεων HORECA προς μια αληθινά βιώσιμη πορεία, θέτοντας τα θεμέλια για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, παράλληλα με τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, μέσω της μείωσης παραγωγής αποβλήτων, της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και της υλοποίησης βιώσιμων προμηθειών.

Η δράση του προγράμματος χτίζεται πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες: Την παρέμβαση, την εκπαίδευση και, κυρίως, την αλλαγή συμπεριφοράς με συγκεκριμένες δράσεις και μεθοδολογία.

Σχετικά με το όραμα του Enastron Villas για ένα πιο βιώσιμο μέλλον ο κ. Λυμπερόπουλος δήλωσε: «Παρατηρούμε πλέον ξεκάθαρα ότι υπάρχει τάση των ταξιδιωτών να επιλέγουν «βιώσιμα» καταλύματα, κάτι που θεωρώ πως θα καθορίσει το μέλλον του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που δεν θα το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω». Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Μέσα από το πρόγραμμα παρακινηθήκαμε να αντικαταστήσουμε ηλεκτρικές συσκευές με καλύτερη ενεργειακή κλάση και να ρυθμίσουμε όλες τις παροχές νερού με βρύσες χαμηλής ροή».

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη διάκριση του ξενοδοχείου του ο ιδιοκτήτης του Enaston Villas σχολίασε: «Για εμάς αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουμε ως ομάδα, αλλά και επιβεβαίωση ότι η προστασία του περιβάλλοντος έχει μόνο θετικά αποτελέσματα, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Πιστεύω πως πρακτικές όπως η κομποστοποίηση και η παραγωγή των δικών μας λαχανικών συνέβαλαν στο να ξεχωρίσει η προσπάθειά μας».

Τι ήταν αυτό που ώθησε το Enastron Villas να συμμετάσχει στην πλατφόρμα ZERO WASTE HORECA που υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με την αποκλειστική χρηματοδότηση του ιδρύματος της Coca – Cola και πώς ευθυγραμμίζεται αυτή η πρωτοβουλία με τη φιλοσοφία του καταλύματος;

Το Enastron Villas είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας διαμονής, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Πριν ξεκινήσουμε την κατασκευή, το αγροτεμάχιο ήταν ένας από τους πιο περιποιημένους ελαιώνες της περιοχής και θέλαμε αυτή η φιλοσοφία φροντίδας να συνεχιστεί και μετά τη δημιουργία του καταλύματος.

Όταν ήρθα σε επαφή με την πλατφόρμα ZERO WASTE HORECA, διαπίστωσα από την πρώτη στιγμή ότι πολλές από τις πρακτικές που προτείνει εφαρμόζονταν ήδη στο Enastron Villas. Αυτό μας ώθησε να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα, τόσο για να αναδείξουμε όσα ήδη κάνουμε, όσο και για να εμπλουτίσουμε τη λειτουργία μας με νέες, ακόμη πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές.

Ποιες πρακτικές βιωσιμότητας έχετε ήδη ενσωματώσει στην καθημερινή λειτουργία των Enastron Villas μέσα από το ZERO WASTE HORECA, είτε σε επίπεδο διαχείρισης απορριμμάτων, είτε εξοικονόμησης πόρων;

Στη διαχείριση απορριμμάτων, το πρώτο και βασικό βήμα είναι ο σωστός διαχωρισμός. Έχουμε τοποθετήσει ξεχωριστούς κάδους σε διάφορα σημεία του καταλύματος και το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα. Τα απόβλητα οδηγούνται είτε στην ανακύκλωση είτε στον κομποστοποιητή μας, με αποτέλεσμα ελάχιστα να καταλήγουν στα κοινά σκουπίδια.

Παράλληλα, η μονάδα διαθέτει φωτοβολταϊκά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και γεώτρηση με ειδικά φίλτρα, μετρητές και παροχές χαμηλής ροής για την εξοικονόμηση νερού. Οι προμήθειες γίνονται κυρίως από τοπικούς παραγωγούς, σε μικρές και συχνές ποσότητες, ώστε να περιορίζεται η σπατάλη. Επιπλέον, διαθέτουμε μποστάνι, από το οποίο προέρχεται σημαντικό μέρος των λαχανικών και φρούτων που χρησιμοποιεί το εστιατόριό μας.

Πόσο εύκολο ή απαιτητικό είναι στην πράξη για ένα τουριστικό κατάλυμα να εφαρμόσει τις αρχές του Zero Waste και ποια εργαλεία του προγράμματος σας βοήθησαν περισσότερο;

Για τη δική μας επιχείρηση η εφαρμογή των αρχών του Zero Waste είναι σχετικά εύκολη, καθώς υπάρχουν ήδη οι απαραίτητες υποδομές και ο κατάλληλος χώρος, κάτι σημαντικό για πρακτικές όπως η κομποστοποίηση.

Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι και τα σεμινάρια του προγράμματος, τα οποία παρουσιάζουν νέες πρακτικές, αλλά και τρόπους να απλοποιείται η καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, ώστε η βιωσιμότητα να ενσωματώνεται φυσικά στη ρουτίνα.

Έχετε διαπιστώσει ότι οι επισκέπτες ανταποκρίνονται ή συμμετέχουν ενεργά στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές που εφαρμόζετε; Θεωρείτε ότι η περιβαλλοντική υπευθυνότητα επηρεάζει πλέον την τουριστική εμπειρία;

Παρατηρούμε πλέον ξεκάθαρα ότι υπάρχει τάση των ταξιδιωτών να επιλέγουν «βιώσιμα» καταλύματα, κάτι που θεωρώ πως θα καθορίσει το μέλλον του τουρισμού. Οι επιχειρήσεις που δεν θα το λάβουν σοβαρά υπόψη τους, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω.

Οι ξένοι επισκέπτες είναι συνήθως πιο εξοικειωμένοι με την ανακύκλωση και τις περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές, όμως βλέπουμε με χαρά ότι και οι Έλληνες ταξιδιώτες αποκτούν σταδιακά μεγαλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση και συμμετέχουν πιο ενεργά.

Πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος, υπάρχουν και μετρήσιμα λειτουργικά ή οικονομικά οφέλη για το κατάλυμα από τη συμμετοχή σας στο ZERO WASTE HORECA;

Μέσα από το πρόγραμμα παρακινηθήκαμε να αντικαταστήσουμε ηλεκτρικές συσκευές με καλύτερη ενεργειακή κλάση και να ρυθμίσουμε όλες τις παροχές νερού με βρύσες χαμηλής ροής.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση στην κατανάλωση τόσο του νερού όσο και της ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που μεταφράζεται σε πρακτικό και οικονομικό όφελος για την επιχείρηση.

Τι μήνυμα θα στέλνατε σε άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας που σκέφτονται να κάνουν το πρώτο βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας, αλλά διστάζουν;

Θα τους πρότεινα αρχικά να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του προγράμματος, ώστε να διαπιστώσουν πως πολλές περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές απαιτούν μικρή ή και μηδενική οικονομική επένδυση.

Ακόμη και αν εφαρμόσουν μόνο κάποιες βασικές αλλαγές, πολύ σύντομα θα δουν ουσιαστικά οφέλη τόσο στη λειτουργία όσο και στην εικόνα της επιχείρησής τους.

Τι σημαίνει για το Enastron Villas η απόκτηση της Zero Waste Διάκρισης στο πλαίσιο του προγράμματος ZERO WASTE HORECA και ποια θεωρείτε ότι ήταν τα στοιχεία που ξεχώρισαν την προσπάθειά σας;

Για εμάς αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουμε ως ομάδα, αλλά και επιβεβαίωση ότι η προστασία του περιβάλλοντος έχει μόνο θετικά αποτελέσματα, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Πιστεύω πως πρακτικές όπως η κομποστοποίηση και η παραγωγή των δικών μας λαχανικών συνέβαλαν στο να ξεχωρίσει η προσπάθειά μας.

Πώς αξιοποιείτε αυτή τη διάκριση τόσο εσωτερικά, δηλαδή στην ομάδα και τη λειτουργία του καταλύματος, όσο και εξωτερικά, ως μέρος της ταυτότητας και της εμπειρίας που προσφέρετε στους επισκέπτες σας;

Η διάκριση αυτή μας ενθάρρυνε να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να βελτιώνουμε διαρκώς τις πρακτικές μας. Παράλληλα, μας βοήθησε να αναδείξουμε προς τα έξω τι είναι αυτό που πραγματικά μας ξεχωρίζει από άλλες επιχειρήσεις.

Μέσα από το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA που χρηματοδοτείται από το ίδρυμα της Coca – Cola οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές μας έγιναν γνωστές τόσο στους υπάρχοντες όσο και στους δυνητικούς επισκέπτες, ενισχύοντας την ταυτότητα και την εμπειρία που προσφέρει το Enastron Villas.

