Καρδίτσα: Η μαρτυρία του προέδρου του χωριού για την επίθεση του ιερέα – «Είπε κουμάντο κάνω εγώ και έφαγα μπουνιά»

Μια γιορτή στην Καρδίτσα που μετατράπηκε σε έναν άγριο καυγά και ένας γάμος που στάθηκε η αφορμή για να γίνει η άνευ προηγουμένου παρεξήγηση.

Ένα τοπικό έθιμο που έχουν στο Νεοχώρι της Καρδίτσας ανήμερα της γιορτής του προφήτη Ηλία και ένας προγραμματισμένος γάμος στο εξωκλήσι στον ίδιο χώρο με τους μεν να ετοιμάζουν την γιορτή και τους δε να στολίζουν για τον γάμο έφεραν αναστάτωση με αποτέλεσμα ο ιερέας να πιαστεί στα χέρια με τον πρόεδρο του χωριού σε έναν πρωτοφανή καυγά.

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Ο πρόεδρος του Νεοχωρίου περιγράφει καρέ καρέ τα όσα έγιναν έξω από την εκκλησία το πρωί της Κυριακής (19.07.2026) και πώς ο ίδιος κατέληξε στο έδαφος. «Έχουμε έναν ιερέα στο χωριό, ο οποίος δεν πρέπει να έχει κλείσει ακόμα δύο χρόνια εδώ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 35 χρονών, ήταν ιερομόναχος και έχει πάρα πολλές ιδιοτροπίες. Εμείς είμαστε ένα τουριστικό χωριό εδώ πάνω, στο Νεοχώρι στη λίμνη Πλαστήρα, το οποίο τραβάει τον μεγαλύτερο όγκο τουριστών λόγω της λίμνης, στην ουσία είμαστε το μπαλκόνι της λίμνης, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε όλα. Ερχόμενος αυτός εδώ, ήθελε να επιβάλει τους δικούς του όρους σε όλα.

Δηλαδή, απαιτούσε κατά κάποιο τρόπο ο πρόεδρος να ρωτάει τον παπά, αντί να συζητάει μαζί του. Εμείς στο χωριό μας έχουμε κάποια έθιμα τα οποία γίνονται κάθε χρόνο με τα ίδια πράγματα και τις ίδιες ημερομηνίες. Του Προφήτη Ηλία, λοιπόν, είχαμε μια εκδήλωση που κάνουν οι γυναίκες του χωριού, την «κοπή πίτας», όπου φτιάχνουν πίτες και τις μοιράζουν στον κόσμο. Το ήξερε κι αυτός, και την παραμονή κάνουμε πάντα την προετοιμασία, όπως κάναμε και χθες. Αυτός όμως έκλεισε έναν γάμο στις 12:30 η ώρα χωρίς να μας ειδοποιήσει. Δεν ξέραμε τίποτα και ξεκινήσαμε την προετοιμασία από τις 6:30 το πρωί γιατί έχει πολύ δουλειά. Όταν ήρθαν κάποια αυτοκίνητα για τη δική τους προετοιμασία για τον γάμο, τους ρώτησα τι κάνουν εκεί και μου είπαν ότι έχουν γάμο στις 12:30. Απορήσαμε γιατί δεν μας είχε ειδοποιήσει κανένας», λέει ο ίδιος.

«Να σηκωθείτε να φύγετε από εδώ, εδώ είναι εκκλησιαστικός χώρος, κάνω κουμάντο εγώ» φαίνεται να είπε στον πρόεδρο του χωριού και σε άλλους πολίτες όταν έφτασε στο σημείο ο ιερέας. «Ειδοποίησαν τον παπά κι εκείνος, με ένα αλαζονικό ύφος, άρχισε να λέει: «Να σηκωθείτε να φύγετε από εδώ, εδώ είναι εκκλησιαστικός χώρος, κάνω κουμάντο εγώ» και διάφορα άλλα τρελά πράγματα. Του είπα: «Όχι, δεν θα φύγουμε από το κτήμα του πατέρα σου, είμαστε στο χωριό μας, έχουμε το έθιμό μας». Μας μίλησε με χαρακτηρισμούς, σας στα λέω πολύ ήπια, λέγοντας: «Να τσακιστείτε να φύγετε από εδώ».

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Μετά πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Ήρθε ένα περιπολικό με έναν αστυνομικό από το τοπικό τμήμα. Αυτός συνέχιζε και μόλις ήρθε ο αστυνομικός του έδινε οδηγίες λέγοντας: «Πάρ’ τους όλους αυτόφωρο». Όταν είδαν οι άλλοι χωριανοί ότι κάτι γίνεται, ήρθαν εκεί και ξεκίνησε μια φασαρία. Είχαμε κάποιες καρέκλες κι αυτός έσπρωξε κάποιες πάνω μου. Έβαλα τα χέρια μου στο πρόσωπο να προφυλαχτώ κι αυτός μου έριξε μια μπουνιά στο κεφάλι. Μετά ξεκίνησαν όλα κι έγινε μια μάχη. Επιτέθηκε πάνω σε όλο τον κόσμο, σε 5-6 χωριανούς που ήταν εκεί. Κάπου χάθηκε ο έλεγχος.” συνεχίζει λέγοντας στο newsit.gr.

Το περιστατικό αυτό, που μετέτρεψε τον χώρο της εκκλησίας σε ρινγκ, είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση της τοπικής εκδήλωσης αλλά και την προσαγωγή των τριών εμπλεκομένων. Οι ίδιοι, αφού αφέθηκαν ελεύθεροι στις 8 το απόγευμα της Κυριακής, θα οδηγηθούν σήμερα (20.07.2026) στον εισαγγελέα. Το Newsit.gr επικοινώνησε με τον ιερέα που ενεπλάκη στο περιστατικό, με τον ίδιο να αναφέρει ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο και ότι δεν επιθυμεί να κάνει κάποιο σχόλιο.