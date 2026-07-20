Μεσσηνία: Για 30 εμπρησμούς κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες – Εμπλέκονται σε εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις

Για δεκάδες εμπρησμούς κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωση Μεσσηνίας.

Οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία πήραν προθεσμία να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη (22.07.2026) με τη δράση τους να χρονολογείται από το 2024.

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Πρόκειται για έναν εν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, έναν πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του.

Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για σειρά εμπρησμών, οι οποίοι φέρεται να σημειώθηκαν κατά καλοκαίρια του 2024 και 2025. Οι διώξεις αφορούν συνολικά 10 έως 15 εμπρησμούς ανά καλοκαίρι, σε αγροτικές και δασικές περιοχές. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι φωτιές μπορούσαν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση κατοίκων από τα χωριά μέσω μηνυμάτων του 112.

Παράλληλα, η κατηγορία της εκβίασης συνδέεται με τη διαχείριση του αρδευτικού δικτύου σε χωριά της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρείχαν πρόσβαση στο νερό μόνο σε όσους κατέβαλλαν χρηματικά ποσά, ενώ σε διαφορετική περίπτωση απειλούσαν με εμπρησμούς σε αγροτικές εκτάσεις και πρόκληση ζημιών. Επιπλέον, εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή τους σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων, καθώς φέρεται να πίεζαν αγρότες να παραχωρήσουν αγροτεμάχια, προκειμένου να εμφανίζουν μεγαλύτερες εκτάσεις στις δηλώσεις τους και να εξασφαλίζουν υψηλότερες ενισχύσεις.

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Η έρευνα για την υπόθεση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια, με τη συμμετοχή και του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Μεσσηνία. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν την ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, μεταξύ των κοινοτήτων Μεταμόρφωσης και Βλαχόπουλου, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στην κεντρική Μεσσηνία.

Το πρωί του Σαββάτου, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις των τριών εμπλεκομένων, βάσει των σχετικών ενταλμάτων. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη συνέχεια στις δικαστικές αρχές της Καλαμάτας, συνοδευόμενοι από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται και καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, δένουν την υπόθεση.