Τροχαίο στη Φωκίδα: Τραγική κατάληξη με τρεις νεκρούς

Τραγωδία στη Φωκίδα το βράδυ της Κυριακής (19.07.2026) μετά το τροχαίο στην περιοχή του Κονιακού αφού κατέληξαν και τα τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο μετά την ανατροπή του.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το πρωί της Δευτέρας (21.07.2026) πέθανε ο 60χρονος άνδρας που είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

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Έτσι, ο απολογισμός του δυστυχήματος ανέρχεται πλέον σε τρεις νεκρούς, έναν 35χρονο άνδρα, μία 55χρονη γυναίκα και τον 60χρονο άνδρα.

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.