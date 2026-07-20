Ελλάδα

Τροχαίο στη Φωκίδα: Τραγική κατάληξη με τρεις νεκρούς

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές
Τροχαίο Φωκίδα
Τροχαίο στη Φωκίδα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγωδία στη Φωκίδα το βράδυ της Κυριακής (19.07.2026) μετά το τροχαίο στην περιοχή του Κονιακού αφού κατέληξαν και τα τρία άτομα που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο μετά την ανατροπή του.

Σύμφωνα με το nafpaktianews.gr, το πρωί της Δευτέρας (21.07.2026) πέθανε ο 60χρονος άνδρας που είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Άμφισσας.

Έτσι, ο απολογισμός του δυστυχήματος ανέρχεται πλέον σε τρεις νεκρούς, έναν 35χρονο άνδρα, μία 55χρονη γυναίκα και τον 60χρονο άνδρα.

Στο σημείο του δυστυχήματος επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να διαχειριστούν το περιστατικό.

Τα ακριβή αίτια της εκτροπής του οχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
64
60
56
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η μαρτυρία του προέδρου του χωριού στην Καρδίτσα για την επίθεση του ιερέα - «Είπε κουμάντο κάνω εγώ και έφαγα μπουνιά»
Ο πρόεδρος του Νεοχωρίου περιγράφει καρέ καρέ τα όσα έγιναν έξω από την εκκλησία το πρωί της Κυριακής (19.07.2026) και πώς ο ίδιος κατέληξε στο έδαφος από την επίθεση του ιερέα
Ο πρόεδρος της κοινότητας στο έδαφος
Απολογείται ο 27χρονος για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα - Το επίμαχο διαμέρισμα και το πλούσιο παρελθόν του
Ο 27χρονος, που είναι γνωστός στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είχε συλληφθεί το πρωί της περασμένης Πέμπτης
Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Τριήμερος καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα - Η θερμική καταπόνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
παραλια
Newsit logo
Newsit logo