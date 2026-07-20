Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης

Σοκάρει το περιστατικό με τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης από δύο ανήλικες στο Ηράκλειο, το βράδυ του Σαββάτου (18.07.2026). Οι ανήλικες ταυτόχρονα κατέγραφαν την επίθεση με κινητό.

Οι δύο ανήλικες είχαν δώσει τηλεφωνικό ραντεβού στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο, για να λύσουν τις διαφορές τους. Την ώρα της συνάντησης, η 15χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από τις άλλες δύο ανήλικες, καταφέρνοντας μπουνιές και κλοτσιές σε όλο το σώμα της, με αποτέλεσμα μάλιστα να μεταφερθεί εξαιτίας του ξυλοδαρμού αμέσως μετά στο εφημερεύον νοσοκομείο.

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Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια ακόμη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρότρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 14χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και μιας 15χρονης που φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονιών τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από τις αρχές, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Οι δύο συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (20.07.2026) ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.