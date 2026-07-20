Ελλάδα

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης

Οι γιατροί του νοσοκομείου που νοσηλεύτηκε η 15χρονη ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν
Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης στο Ηράκλειο
Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες για τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης στο Ηράκλειο / creta24
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκάρει το περιστατικό με τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης από δύο ανήλικες στο Ηράκλειο, το βράδυ του Σαββάτου (18.07.2026). Οι ανήλικες ταυτόχρονα κατέγραφαν την επίθεση με κινητό.

Οι δύο ανήλικες είχαν δώσει τηλεφωνικό ραντεβού στην οδό Εφέσου στο Ηράκλειο, για να λύσουν τις διαφορές τους. Την ώρα της συνάντησης, η 15χρονη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα από τις άλλες δύο ανήλικες, καταφέρνοντας μπουνιές και κλοτσιές σε όλο το σώμα της, με αποτέλεσμα μάλιστα να μεταφερθεί εξαιτίας του ξυλοδαρμού αμέσως μετά στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια ακόμη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρότρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 14χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και μιας 15χρονης που φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονιών τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από τις αρχές, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Οι δύο συλληφθείσες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (20.07.2026) ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
68
64
60
56
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η μαρτυρία του προέδρου του χωριού στην Καρδίτσα για την επίθεση του ιερέα - «Είπε κουμάντο κάνω εγώ και έφαγα μπουνιά»
Ο πρόεδρος του Νεοχωρίου περιγράφει καρέ καρέ τα όσα έγιναν έξω από την εκκλησία το πρωί της Κυριακής (19.07.2026) και πώς ο ίδιος κατέληξε στο έδαφος από την επίθεση του ιερέα
Ο πρόεδρος της κοινότητας στο έδαφος
Απολογείται ο 27χρονος για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα - Το επίμαχο διαμέρισμα και το πλούσιο παρελθόν του
Ο 27χρονος, που είναι γνωστός στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είχε συλληφθεί το πρωί της περασμένης Πέμπτης
Πυρκαγιά μετά απο επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Τριήμερος καύσωνας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 43 βαθμούς Κελσίου - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών
Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα - Η θερμική καταπόνηση δεν προβλέπεται να λάβει ακραίες διαστάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
παραλια
Newsit logo
Newsit logo