Ελλάδα

Φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας, μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσβεσή της

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα και από αέρος 3 ελικόπτερα
Φωτιά
Φωτογραφία αρχείου / (EUROKINISSI)
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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20.07.2026) σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη.

Η φωτιά στο Κυριάκι Βοιωτίας εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Για την κατάσβεσή της, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα και από αέρος 3 ελικόπτερα.

Παράλληλα υπάρχει βοήθεια από υδροφόρες του δήμου Διστόμου Βοιωτίας. Στις 12 το μεσημέρι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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