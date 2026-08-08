Φωτιά σε Αττική και Βοιωτία: Ίση με 6 βόμβες Χιροσίμα η ενέργεια που απελευθερώθηκε – Πώς κάηκε μέσα σε 2 βράδια το 55% της έκτασης

Σοκαριστικά στα στοιχεία των προκαταρκτικών αναλύσεων για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε Βοιωτία και Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Το 55% της έκτασης που καταστράφηκε, φαίνεται πως κάηκε μέσα σε δύο βράδια.

Η φωτιά σε Αττική και Βοιωτία έκαψε τουλάχιστον 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες (σχεδόν 4 ημέρες), από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το meteo.gr.

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Πάνω από το 61.500 στρέμματα, δηλαδή 55% της συνολικής καμένης έκτασης, κάηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών στη mega fire.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της προκαταρκτικής ανάλυσης της πυρκαγιάς που υλοποίησε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της φωτιάς, η δορυφορικά εκτιμώμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ίση με 380 ΤJ, ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα.

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Η χρονική εξέλιξη της καμένης έκτασης

Η φωτιά εκδηλώθηκε βόρεια του Αγίου Βασιλείου Βοιωτίας το πρωί της 31ης Ιουλίου και εξαπλώθηκε αρχικά προς το παραλιακό μέτωπο, καίγοντας 15.072 στρέμματα μέσα στις πρώτες 10 ώρες. Ακολούθησε η πρώτη από τις δύο νυχτερινές εξάρσεις.