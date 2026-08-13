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Υπό έλεγχο η φωτιά στη Λευκάδα στο νησάκι Κάλαμος – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μελιδοχώρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 (ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI)
(ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI)
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Υπό έλεγχο είναι η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (13.08.2026) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στη Λευκάδα έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς απο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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