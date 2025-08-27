Υπό έλεγχο η φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βασιλικά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βασιλικά το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου και έκαψε χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια, ενώ ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα.

Η φωτιά στη Σαλαμίνα οριοθετήθηκε ενώ οι φλόγες έκαψαν στον περιφερειακό προς Βασιλικά και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

Λίγο πριν τις 22.00 εστάλη μήνυμα στους πολίτες στην περιοχή ενημερώνοντας τους για τη φωτιά και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα λόγω της φωτιά στην Σαλαμίνα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραΐσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως και την οδό Κατσέλη και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εξελίχθηκε σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

Σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά ξεκίνησε μετά από πυροτεχνήματα.

Μαζικές ενισχύσεις καταφθάνουν από το Πέραμα

Η στιγμή της επιβίβασης πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού σε πλοίο της γραμμής από το Πέραμα με προορισμό τη Σαλαμίνα.