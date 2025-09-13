Υπό έλεγχο η φωτιά στην αρχαία Ολυμπία στον οικισμό Σπαρτουλιά

Φωτιά ξέσπασε σήμερα, Σάββατο (13/9/2025), στην αρχαία Ολυμπία στον οικισμό Σπαρτουλιά, στις πλαγιές του Ερύμανθου.
Η φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία έκαιγε χαμηλή βλάστηση σε ορεινή δασική έκταση και στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
@ilialive.gr Πυρκαγιά στις πλαγιές του Ερυμάνθου στη Λασιώνα Αρχ. Ολυμπίας Διαβάστε περισσότερα στο ilialive.gr#ilialive_gr #tiktokgreeceofficial #greektiktok #ilia #purosvestiki_ypiresia #fotia #purkagia #ileia#erymanthos ♬ πρωτότυπος ήχος – ilialive.gr
Συνδρομή υπάρχει από μέσα και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ηλείας και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.