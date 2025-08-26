Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Σε λιγότερο από μια ώρα οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην Κάντζα
Ανανεώθηκε πριν 23 λεπτά
Φωτιά στην Παιανία
Κοντά στα σπίτια οι φλόγες από τη φωτιά στην Κάντζα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 26 Αυγούστου στην Παιανία κοντά σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή και πλησίον της Αττικής Οδού και η οποία είναι πλέον οριοθετημένη. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά στην Παιανία εντοπίστηκε από πυροφύλακα, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα και στο σημείο επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. 

 

fwtia paiania

Φωτιά στην Παιανία
Φωτιά στην Παιανία κοντά στην Αττική Οδό /irafina

Σύμφωνα με το irafina η φωτιά έχει περάσει μέσα από το εργοστάσιο και επεκτείνεται με κατεύθυνση προς τον Υμηττό.

Φωτιά Παιανία

Μάλιστα στους κατοίκους της περιοχής ήχησε το 112 και τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία Φωτιά στην Παιανία

Λόγω της φωτιά στην περιοχή της Κάντζας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς από το ύψος της οδού Ανοίξεως καθώς και στον παράδρομο της Αττικής Οδού. 

Σύμφωνα με τη τελευταία ενημέρωση υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ανθυπολοχαγού Νικολάου Τσιμπούρα από το ύψος της Αγίας Μαρίνας. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Αισθανόμενος ότι τον κερατώνει έφτασε στο τραγικό αποτέλεσμα» λέει ο δικηγόρος του 40χρονου συζυγοκτόνου του Βόλου - Κηδεύτηκε στην Αλβανία η 36χρονη
Για το αντικείμενο από το μπάρμπεκιου, ο Βασίλης Νουλέζας είπε ότι ο 40χρονος το πήρε πάνω στον θυμό του για να την τρομάξει
Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο
Newsit logo
Newsit logo