Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μενίδι: Κάηκε ολοσχερώς εργοστάσιο πλαστικών, συναγερμός και μήνυμα 112 – Δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1/2026) σε εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι, η οποία επεκτάθηκε ταχύτατα εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας εύφλεκτων υλικών στον χώρο.

Για λόγους προστασίας από τους πυκνούς καπνούς, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πολύωρη μάχη με τις φλόγες που έχουν “καταπιεί” το εργοστάσιο πλαστικών στο Μενίδι.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες και ένα ειδικό βραχιονοφόρο, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συνέβαλαν και υδροφόρες των δήμων. Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 19 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σκληρή μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να την θέσουν υπό έλεγχο.

Όπως ανέφερε αντιδήμαρχος στον ΣΚΑΪ, ζημιές έχουν υποστεί ακόμη δύο επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία δραστηριοποιείται στον χώρο των υφασμάτων.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, το εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Δεκελείας και Κατάρα υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή από τη φωτιά.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν και οι διαδοχικές εκρήξεις που ακούγονταν στην περιοχή και έχουν καταγραφεί σε βίντεο, οι οποίες προήλθαν από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε μία από τις επιχειρήσεις που τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι κάτοικοι της περιοχής βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, παρακολουθώντας με αγωνία την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Η ανησυχία τους ήταν έντονη, τόσο λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τους πυκνούς καπνούς των καμένων πλαστικών, όσο και από τον φόβο μήπως οι τεράστιες φλόγες πλησιάσουν τις κατοικίες τους.

Λόγω των ειδών που καίγονταν, ήχησε και το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, αναφέροντας: Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Οι αιτίες της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι το περιστατικό συνδέεται με απόπειρα διάρρηξης και εμπρησμό για συγκάλυψη στοιχείων. Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της παρουσίας μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων υλικών.