Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία: «Ξέσπασε σε κτίριο διοίκησης, δεν υπήρχαν μέσα ασθενείς»

Η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Φωτιά
Κώστας Χάλκος

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025).

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Σωτηρία, στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί.

Στο σημείο για κατάσβεση έσπευσαν τουλάχιστον 6 υδροφόρα οχήματα, ενώ στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου έφτασαν και 2 οχήματα της άμεσης δράσης. Χάρη στην άμεση επέμβαση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Επίσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, μέχρι στιγμής.

Νοσοκομείο

Νοσοκομείο

Ξέσπασε σε κτίριο που δεν είχε μέσα προσωπικό ή ασθενείς

Μιλώντας στο newsit.gr, ο δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος ανέφερε:

«Πριν από 15 λεπτά ειδοποιηθήκαμε άμεσα για την φωτιά μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία σε ένα κτήριο του. Ήρθαμε εδώ με την εθελοντική ομάδα και την πυροσβεστική, οντως σε ένα δωμάτιο από κάποιο μηχάνημα στον 3ο όροφο είχε πάρει φωτιά, μπήκανε μέσα οι πυροσβέστες και την έχουν σβήσει. Πρόκειται για το κτήριο διοίκησης όποτε δεν ήταν κτήριο που υπήρχε ιατρικό προσωπικό ή ασθενείς».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απαγορευτικό απόπλου έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα: Χιλιάδες επιβάτες «ξέμειναν» στα λιμάνια – «Δεν είχαμε καμία ενημέρωση»
Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά
Κόσμος
2
Τη Δευτέρα θα απολογηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της στην Θεσσαλονίκη
Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη η 24χρονη μητέρα του κοριτσιού και ο 37χρονος σύντροφός της, αφού και οι δύο κατηγορούνται για τον βιασμό του 10χρονου παιδιού
Η μητέρα και ο σύντροφός της που κατηγορούνται ότι βίαζαν το παιδί 1
Newsit logo
Newsit logo