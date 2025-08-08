Υπό έλεγχο η φωτιά στο νοσοκομείο Σωτηρία: «Ξέσπασε σε κτίριο διοίκησης, δεν υπήρχαν μέσα ασθενείς»

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025).

Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Σωτηρία, στη Λεωφόρο Μεσογείων, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, μικρή εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στον χώρο του παθολογοανατομικού τμήματος του νοσοκομείου στον 1ο όροφο, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εκκενωθεί.

Στο σημείο για κατάσβεση έσπευσαν τουλάχιστον 6 υδροφόρα οχήματα, ενώ στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου έφτασαν και 2 οχήματα της άμεσης δράσης. Χάρη στην άμεση επέμβαση, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου υγείας στον δήμο Αθηναίων Aττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Επίσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Δεν είναι γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, μέχρι στιγμής.

Ξέσπασε σε κτίριο που δεν είχε μέσα προσωπικό ή ασθενείς

Μιλώντας στο newsit.gr, ο δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος ανέφερε:

«Πριν από 15 λεπτά ειδοποιηθήκαμε άμεσα για την φωτιά μέσα στο νοσοκομείο Σωτηρία σε ένα κτήριο του. Ήρθαμε εδώ με την εθελοντική ομάδα και την πυροσβεστική, οντως σε ένα δωμάτιο από κάποιο μηχάνημα στον 3ο όροφο είχε πάρει φωτιά, μπήκανε μέσα οι πυροσβέστες και την έχουν σβήσει. Πρόκειται για το κτήριο διοίκησης όποτε δεν ήταν κτήριο που υπήρχε ιατρικό προσωπικό ή ασθενείς».