Υπόθεση email gate: Ξεκίνησε η δίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου – Κατέθεσε ο πρώτος μηνυτής

Ξεκίνησε λίγο νωρίτερα (17.03.2026) η δίκη του αποκαλούμενου «email gate», της διαρροής δηλαδή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων χιλιάδων αποδήμων Ελλήνων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή προεκλογικού υλικού από το πολιτικό γραφείο της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου.

Η υπόθεση «email gate» είχε προκαλέσει πολιτική θύελλα και δρομολόγησε ποινικές εξελίξεις αλλά και διοικητικά πρόστιμα, ενώ εκκρεμούν σειρά αστικών αξιώσεων. Εκτός από την πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου που έδωσε το «παρών» στη δικαστική αίθουσα, παραπέμφθηκε σε δίκη και ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης.

Παράλληλα, παραπέμφθηκαν σε δίκη και ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της Ν.Δ., Νίκος Θεοδωρόπουλος καθώς και ο τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος, Μένιος Κορομηλάς.

Και οι τέσσερις κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και παράβασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η κατάθεση του πρώτου θύματος

Από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εξετάστηκε το πρώτο θύμα, διαρροής του προσωπικού του email. Πρόκειται για έναν πρώην κάτοικο Λονδίνου, ο οποίος το 2023 είχε αποστείλει τα στοιχεία του στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να μπορέσει να ψηφίσει στις εκλογές με επιστολική ψήφο. Όπως είπε στους δικαστές, τον Μάρτιο του 2024 έλαβε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από την Άννα – Μισέλ Ασημακοπούλου, για τις επικείμενες ευρωεκλογές.

«Εξεπλάγην με το mail, το συζήτησα και με άλλους Έλληνες του εξωτερικού. Όποιοι είχαμε λάβει το mail, είχαμε προηγουμένως στείλει τα στοιχεία μας στο Υπ.Εσωτερικών. Ήταν σοκαριστικό», είπα χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Η πρώην γαλάζια ευρωβουλευτής, δια του δικηγόρου της, αρνήθηκε τις κατηγορίες: «Η κα Ασημακοπούλου ήταν ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι υπάρχει παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», ανέφερε σχετικά ο συνήγορός της.

Αντίστοιχη αρνητική στάση κράτησαν και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.

Τα πρόστιμα

Για το «email gate» η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επέβαλε διοικητικά πρόστιμα και συγκεκριμένα 400.000 ευρώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, 40.000 ευρώ στη Νέα Δημοκρατία, 40.000 ευρώ στην Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου και 10.000 ευρώ αντίστοιχα στους Νίκο Θεοδωρόπουλο και Μένιο Κορομηλά.

Με απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακύρωσε το πρόστιμο στην ΝΔ, ενώ αντίθετα επικύρωσε τις κυρώσεις που αφορούσαν τα τρία φυσικά πρόσωπα. Παράλληλα, ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης είχε απαλλαγεί πλήρως από την Αρχή ως προς την εμπλοκή του στη διαρροή.