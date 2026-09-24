Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο διάλογος με τον υπνοθεραπευτή στο καφέ του Ψυχικού – Πώς προμηθεύτηκε η γιατρός την προποφόλη για τη μέθη

Νέα ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τη στιγμή που οι αρχές «χτενίζουν» τα ιατρεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών και ερευνούν λεπτομερώς κάθε κίνησή τους πριν και μετά την πλασμαφαίρεση που έκανε ο τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τις αισθήσεις του και τελικά κατέληξε την 9η Σεπτεμβρίου 2026.

Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει ο υπνθεραπευτής με τον οποίο επικοινώνησε αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκειμένου να κάνει ύπνωση. Πρόκειται για τον επί χρόνια συνεργάτη της 56χρονης γιατρού, στον οποίο έστειλε την φωτογραφία με τον τραγουδιστή την ώρα που έκανε την πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, το χρονικό της υπόθεσης ξεκινά από την Δευτέρα, δύο μέρες πριν πεθάνει ο καλλιτέχνης, από την στιγμή που συναντά τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό σε μαγαζί εστίασης στο Ψυχικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δημοφιλής ερμηνευτής επικοινώνησε μέσω μίας γυναίκας – με την οποία συνεργαζόταν – με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό προκειμένου να συζητήσουν για το ποια θεραπεία πρέπει να ακολουθήσει. Το Star αποκάλυψε την ιδιωτική συζήτηση που είχαν ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, και ο Γιώργος Μαζωνάκης στο καφέ του Ψυχικού.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναζητούσε θεραπεία για ευεξία και αναζωογόνηση και ενώ είχε την επιλογή να πάει στο Λονδίνο για θεραπείες τελικά επισκέφτηκε το μοιραίο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε αρχικά μήνυμα στον υπνωτιστή, λέγοντάς του ότι ήθελε να συναντηθούν: «Σας έχω δει στα social media. Έχω ακούσει για την υπνοθεραπεία. Είδα κάποια βίντεο. Ήθελα να σας συναντήσω, να τα πούμε από κοντά».

Ο τραγουδιστής φέρεται να είχε κάποιες φοβίες και ο υπνοθεραπευτής επιχείρησε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, να τον βοηθήσει. Στην συνάντησή τους, ο υπνοθεραπευτής είπε στον γνωστό καλλιτέχνη: «Δεν μπορούμε, Γιώργο, εδώ στο καφέ να συμπληρώσουμε το ιστορικό σου. Πρέπει πρώτα να κοιτάξεις το ιατρικό σου κομμάτι για να βοηθηθείς. Πήγαινε στο εξωτερικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα με ξέρουν», απάντησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον Νάσο Κομιανό να τον ρωτάει: «Καλά, δεν έχεις κάνει τίποτα τόσα χρόνια;». Και τότε μπήκε στην κουβέντα η 56χρονη γιατρός, καθώς ο τραγουδιστής είπε στη συνέχεια: «Όχι, έχω κάνει μόνο κάτι υδροθεραπείες στο Κολωνάκι, στην (γιατρό)».

Έτσι, έγινε η σύνδεση και οι δύο άντρες κατέληξαν να συμβουλεύονται την κατηγορούμενη γιατρό για θεραπεία. «Συνεργάζομαι μαζί της. Μικρός ο κόσμος, Γιώργο», είπε ο υπνωτιστής με τον τραγουδιστή να απαντά: «Ωραία, δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο να της μιλήσω;». Και ο Νάσος Κομιανός του είπε: «Κάτσε, την καλώ τώρα».

Τα μηνύματα μεταξύ υπνοθεραπευτή και 56χρονης γιατρού

Σε διαρκή επικοινωνία βρίσκονταν ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός και η κατηγορούμενη γιατρός, προκειμένου να πείσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη να επισκεφτεί τα ιατρεία τους. Ο γνωστός καλλιτέχνης σκόπευε να πάει στο Λονδίνο για να υποβληθεί στις αντίστοιχες θεραπείες, όμως έπειτα από επικοινωνία με τον υπνωτιστή και την 56χρονη, άλλαξε γνώμη και τελικά έμεινε στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, οι δύο τους είχαν συμφωνήσει να «στέλνουν» ο ένας πελάτες στον άλλο και να μοιράζονται τα χρήματα. Ο υπνοθεραπευτής δεν ήταν ο μόνος εξωτερικός συνεργάτης των προφυλακισμένων γιατρών. Πριν βρεθούν στα κελιά του Κορυδαλλού, έκαναν συμβάσεις με διάφορες ειδικότητες, από διατροφολόγους, ψυχολόγους και μασέρ μέχρι και με ειδικό που έκανε θεραπείες με μέλισσες.

Την επόμενη μέρα από την συνάντηση στο Ψυχικό, την Τρίτη, ο γνωστός ερμηνευτής πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου η 56χρονης του έκανε υδροθεραπεία. Από εκεί και πέρα φαίνεται μετά το τέλος του ραντεβού, ένας κύκλος συνεχών SMS, μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της κατηγορούμενης γιατρού.

Το ραντεβού και η διαδικασία υδροθεραπείας επιβεβαιώνεται τόσο από την ανταλλαγή μηνυμάτων αλλά και από τις περιγραφές των εργαζόμενων της κλινικής στην οδό Καρνεάδου. Η υδροθεραπεία ήταν κάτι που επιβάρυνε τον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη και του δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα με χάσιμο υγρών καθώς για ιατρικούς λόγους, σοβαρούς ιατρικούς λόγους, απαγορεύεται η πλασμαφαίρεση παρά μόνο μετά από πάροδο 48-72 ωρών. Όμως ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται ότι το έκανε σε λιγότερο από 24 ώρες, παρόλο που δίσταζε και το είχε πει στην 56χρονη.

Η 56χρονη γιατρός έστειλε μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του υπνοθεραπευτή, ενημερώνοντας τον: «Δεν θέλει να κάνει πλασμαφαίρεση (σ.σ. ο Μαζωνάκης)». Τότε ο Νάσος Κομιανός, της απάντησε: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

Στη συνέχεια, υπάρχει μια σειρά SMS που επιβεβαιώνουν τον δισταγμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Την μοιραία Τετάρτη της 9ης Σεπτεμβρίου, και αφού είχαν πείσει τον τραγουδιστή να κάνει πλασμαφαίρεση και μετά να πάει ύπνωση στον υπνοθεραπευτή, ο Νάσος Κομιανός έστειλε ένα μήνυμα στην 56χρονη για να σιγουρευτεί ότι ισχύει το ραντεβού του με τον τραγουδιστή στις 17:00. «Ήρθε ο Μαζώ;» της έγραψε, με την γιατρό να απαντά «ναι ήρθε!».

Την ώρα που ο τραγουδιστής βρισκόταν στην καρέκλα, συνδεδεμένος με το μηχάνημα και χωρίς τις αισθήσεις του, η γιατρός έστειλε μια φωτογραφία του και πάλι στον υπνωτιστή, την οποία συνόδευσε με το μήνυμα: «Όλα καλά». Το SMS ίσως να σχετίζεται πιθανόν με τους προηγούμενους δισταγμούς του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άγνωστο το πώς προμηθεύτηκαν την προποφόλη για τη μέθη πριν την πλασμαφαίρεση

Όπως όλα δείχνουν ότι η 56χρονη φαίνεται να χορήγησε κάποια ουσία μέθης στον ερμηνευτή προκειμένου εκείνος να παραμείνει στο ιατρείο της και να υποβληθεί κανονικά στην πλασμαφαίρεση. Η κατηγορούμενη γιατρός ενδέχεται να «κοίμησε» τον καλλιτέχνη για να σιγουρευτεί ότι εκείνος δεν θα ακυρώσει την συνεδρία τους, ούτε τελευταία στιγμή.

Η γιατρός δεν συνήθιζε να χορηγεί μέθη στους πελάτες της κατά την διαδικασία διάφορων θεραπειών, πέραν μερικών εξαιρέσεων. οι αρχές θεωρούν πώς η 56χρονη ήθελε να σιγουρέψει την παραμονή του τραγουδιστή στο ιατρείο καθώς εκείνος δίσταζε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση την ακριβώς επόμενη μέρα από την υδροθεραπεία που είχε κάνει στην ίδια κλινική.

Ο ερμηνευτής γνώριζε χρόνια την γιατρό καθώς είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο ιατρείο της το 2021. Ήταν και ο λόγος που συμφώνησε να κάνει δεύτερη υδροθεραπεία την Τρίτη, μία μέρα πριν πεθάνει και στη συνέχεια να κάνει ύπνωση με τον Νάσο Κομιανό. Ο τραγουδιστής έφτασε περίπου στις 14:00 στο ιατρείο και γύρω στις 14:14 ο ερμηνευτής βρίσκεται στην καρέκλα και συνδέεται με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – έχοντας δεχτεί την κατασταλτική ουσία. Στις 14:25 το μηχάνημα βγάζει την πρώτη ένδειξη συναγερμού 9 που αποδίδεται είτε σε αυξομείωση της πίεσης του γνωστού τραγουδιστή ή σε κάποιο «τσάκισμα» στα σωληνάκια του μηχανήματος. Στις 14:37 ξεκινάει η πλασμαφαίρεση, καθώς εκείνη τη στιγμή αρχίζει η διαδικασία της κυκλοφορίας του αίματος.

Θα περάσουν λίγα λεπτά και στις 14:44 και στις 14:45 η γιατρός τράβηξε την φωτογραφία που δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι αναίσθητος πάνω στο κρεβάτι, την οποία θα στείλει στον υπνοθεραπευτή συνεργάτη της. Το μηχάνημα σταμάτησε στις 15:22, ωστόσο, ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε συνδεδεμένος στο μηχάνημα για ακόμα 23 λεπτά.

Στις 15:45 χτύπησε ακόμη τρεις φορές το alert και o Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να μην έχει παλμούς. Το ίδιο λεπτό θα γίνει προσπάθεια να ξεκινήσει εκ νέου η κυκλοφορία του αίματος, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη και το μηχάνημα απενεργοποιήθηκε. Ωστόσο, σοκ προκαλούν τα επόμενα κρίσιμα λεπτά μέσα στην κλινική. Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους μία κομβική μαρτυρία από τη νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Η 53χρονη, τα κρίσιμα λεπτά φέρεται να είχε ένα διάλογο με τη γιατρό, καθώς αντιλήφθηκε ότι το ένα χέρι του δημοφιλούς τραγουδιστή είχε σπασμούς. Ανέφερε στη γιατρό ότι δεν έβλεπε καλά τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά έλαβε την απάντηση από την 56χρονη «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός».

Αναπάντητο επίσης παραμένει το ερώτημα γιατί η γιατρός χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι εκείνος βρισκόταν σε υπερδιέγερση όταν έφτασε στο ιατρείο τη την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, πράγμα που έρχεται σε αντίφαση με τις περιγραφές όσων τον συνάντησαν την ίδια μέρα, καθώς είχαν κάνει λόγο για έναν ήρεμο και ευδιάθετο άντρα που έκανε χιούμορ όπου κι αν βρέθηκε εκείνο το πρωί.

Το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε μέθη στον καλλιτέχνη λίγο πριν τον υποβάλλει σε πλασμαφαίρεση, αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, ενώ τα πιθανότερα σενάρια είναι να έδωσε στον Γιώργο Μαζωνάκη είτε προποφόλη είτε μιδαζολάμη. Και οι δύο είναι κατασταλτικές ουσίες, με την διαφορά ότι η πρώτη δεν έχει αντίδοτο, ενώ της δεύτερης το αντίδοτο ονομάζεται anexate.

Σημαντικής σημασίας, είναι το στοιχείο που παρουσίασε το Live News, σύμφωνα με το οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο να έδωσαν προποφόλη στον τραγουδιστή και στη συνέχεια anexate, νομίζοντας ότι θα ξυπνήσει από τη μέθη.

Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό βραχείας δράσης που προκαλεί πολύ άμεσα ύπνο και πολύ άμεσα απώλεια συνείδησης. Είναι μία από τις δύο πιο κορυφαίες ουσίες που χρησιμοποιούνται για μέθη κάποιου ασθενή. Προμηθεύεται από φαρμακαποθήκες, αλλά μόνο σε νοσοκομειακούς χώρους, η μέθη απαγορεύεται να γίνει σε ιδιωτικά ιατρεία, ενώ στα νοσοκομεία πραγματοποιείται υπό την παρουσία αναισθησιολόγου.

Σύμφωνα με το Star, οι φαρμακαποθήκες από την πλευρά τους δεν μπορούν να πουλήσουν, σε απλούς ιδιώτες γιατρούς την κατασταλτική ουσία, πόσο μάλλον σε έναν απλό παθολόγο και μια ανειδίκευτη γιατρό, όπως ήταν το ζευγάρι του Κολωνακίου.

Έτσι, προκύπτει κι άλλο ερώτημα σχετικά με το αν υπάρχει κύκλωμα με φαρμακαποθήκες που κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία και προμήθευε ιδιώτες γιατρούς με αυτές τις ουσίες. Οι αρχές ωστόσο, ερευνούν και το αν η 56χρονη γιατρός κατάφερε να παραπλανήσει ακόμη και τους προμηθευτές, πείθοντάς τους ότι είναι γυναικολόγος, όπως ισχυριζόταν στους πελάτες που δεχόταν στα ιατρεία της.

Η άλλη πελάτισσα που έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς μέθη

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε διπλανό χώρο μία άλλη γυναίκα έκανε επίσης πλασμαφαίρεση, χωρίς όμως να της χορηγηθεί μέθη.

Πρόκειται για μία γυναίκα από την Ελβετία, η οποία βρέθηκε την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα να κάνει πλασμαφαίρεση, όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε διπλανό εξεταστήριο.

Στη συγκεκριμένη πελάτισσα δεν χορηγήθηκε μέθη, καθώς το πρωτόκολλο του μηχανήματος δεν προβλέπει τη χορήγηση μέθης.

Τα ερωτήματα για το πώς προμηθεύτηκε η γιατρός την προποφόλη και με ποιον τρόπο αυτή έφτασε στον συγκεκριμένο χώρο παραμένουν και αναμένεται να απαντηθούν από τις Αρχές.