Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα δύο αδέρφια, η υποδιοικήτρια και η εταιρεία με το 48% των εσόδων της από τα κονδύλια της ΓΣΕΕ

Ένας δημοσιογράφος, δύο αδέρφια, ο σύζυγος της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά και ένας ιδιοκτήτης δύο εταιρειών εμπλέκονται σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην υπόθεση με πρωταγωνιστικό πρόσωπο τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο. Ο καθένας από διαφορετική θέση και ιδιότητα φέρεται να συμμετείχαν στη διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων, τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια ευρώ φέρεται άλλαξαν χέρια χωρίς νόμιμη αιτιολογία ή υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν. Όλα φαίνεται να ξεκινούσαν από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο ο οποίος προχωρούσε ακόμα και σε απευθείας αναθέσεις σε αναδόχους κατάρτισης ακόμα και σε εταιρίες που δεν διέθεταν υλικοτεχνικές υποδομές αλλά και προσωπικό.

Όπως περιγράφεται από το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μαζί με άλλα πέντε φυσικά πρόσωπα και με άρμα έξι συγκεκριμένες εταιρείες, φέρονται να προέβησαν σε κακουργηματική υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ΄επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση.

Δηλαδή με λίγα λόγια ο Γιάννης Παναγόπουλος φαίνεται να έδινε είτε με απευθείας αναθέσεις ή με διαγωνισμό κονδύλια στις παραπάνω εταιρείες που είχαν συσταθεί για το σκοπό αυτό σε κοντινά του πρόσωπα.

Μάλιστα οι εν λόγω εταιρείες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είχαν τα εχέγγυα η ακόμα και τους ανθρώπους για να φέρουν εις πέρας τα προγράμματα που διατίθονταν μέσω της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που φέρεται να απάρτιζαν την ομάδα του Γιάννη Παναγόπουλου είχε συστήσει μια εταιρεία το 2019 με μέτοχο τον ίδιο με ένα ποσοστό της τάξεως του 97%, ενώ το υπόλοιπο 3% ανήκε στη σύζυγο του.

Όπως φάνηκε από τους ελέγχους που έγιναν στη συγκεκριμένη εταιρία το 48% των εσόδων της προέρχονταν από χρηματικά ποσά που είχε λάβει από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ. Το 2024 ένα άλλος εμπλεκόμενος δημιουργεί μια εταιρία που έχει σχέση με την κυβερνοασφάλεια και φέρεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινάει η συνεργασία με τη ΓΣΕΕ.

Όσον περνούν οι ώρες η υπόθεση λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ το ντόμινο των αποκαλύψεων έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής την παραίτηση μιας υποδιοικήτριας ανεξάρτητης αρχής Άννας Στρατινάκη και τη διαθεσιμότητα του δημοσιογράφου της ΕΡΤ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Αναφορικά με την κα Στρατινάκη, η οποία είχε διατελέσει και πρώην γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, ο σύζυγος της φέρεται να εμπλέκεται την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου.