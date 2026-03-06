Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υπερταμείο: Η σύνθεση του ΔΣ της εταιρείας «Φάρος AI Factory»

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπερταμείο / Growthfund ανακοίνωσαν τη σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της νέας θυγατρικής εταιρείας «Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Α.Ε.», με τον εμπορικό τίτλο «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY».

Η εταιρεία «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» συστάθηκε με μετόχους το Υπερταμείο / Growthfund (70%) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (30%).

Η «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» θα λειτουργήσει ως ο επιχειρηματικός βραχίονας του εθνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», το οποίο θα έχει ως υπολογιστικό πυρήνα τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απαρτίζεται από στελέχη με εκτεταμένη διεθνή και εγχώρια εμπειρία στους τομείς της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της επιχειρηματικότητας, και θα αναλάβει την καθοδήγηση της λειτουργίας και του στρατηγικού προσανατολισμού της εταιρείας.

Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για ενίσχυση των υποδομών και της καινοτομίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο τη στήριξη ερευνητικών και επιχειρηματικών εφαρμογών που θα αξιοποιήσουν τις υπολογιστικές δυνατότητες του «ΔΑΙΔΑΛΟΣ».

Η σύνθεση του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Θάνος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος

Αφροδίτη Σεβαστή, Διευθύνουσα Σύμβουλος

Βέρρα Μαρμαλίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Ρίσκου

Αιμίλιος Χαλαμανδάρης

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, (ex-officio), Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Βασίλειος-Μιχαήλ Καρκατζούνης, (ex-officio), Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων

Ιωάννης Μαστρογεωργίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ο Πρόεδρος της «ΦΑΡΟΣ» Θάνος Παπαδημητρίου είναι καταξιωμένος ακαδημαϊκός και επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας.

Είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος της Moveo.AI, πλατφόρμας προηγμένων AI agents για σύνθετες επιχειρησιακές αλληλεπιδράσεις, καθώς και πρώην CEO της PNOE, όπου αξιοποίησε ιδιόκτητα AI μοντέλα για εξατομικευμένες λύσεις υγείας. Συνδυάζει στρατηγική, τεχνολογία και εφαρμοσμένη καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΦΑΡΟΣ», Αφροδίτη Σεβαστή, έχει διατελέσει επί 3 συναπτά έτη CTO στο Υπερταμείο/Growthfund.

Διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών, εκ των οποίων 13 σε διεθνείς οργανισμούς και έργα, στην ηγεσία σύνθετων προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαχείριση καινοτομίας και τη λειτουργική αριστεία ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών».

«Η σύσταση της «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και για τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια οικονομία γνώσης και καινοτομίας.

Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης κινηθήκαμε με ταχύτητα και σχέδιο, εξασφαλίζουμε τους απαραίτητους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και προχωρούμε συντονισμένα στη δημιουργία κρίσιμων ψηφιακών υποδομών για τη χώρα.

Με το «Pharos», τον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» που αναπτύσσουμε και που θα αποτελέσει την υπολογιστική βάση του AI Factory, αλλά και με τον δεύτερο υπερυπολογιστή που θα εγκατασταθεί στην Κοζάνη, δημιουργούμε ένα ισχυρό εθνικό οικοσύστημα υπολογιστικών δυνατοτήτων και καινοτομίας.

Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε την έρευνα με την πραγματική οικονομία, δίνοντας σε ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και ελληνικές εταιρείες τα εργαλεία για να αναπτύξουν εφαρμογές ΤΝ που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, επισήμανε τα εξής: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε σήμερα τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας μας θυγατρικής του εθνικού “εργοστασίου” Τεχνητής Νοημοσύνης ΦΑΡΟΣ.

Πρόκειται για στελέχη με πλούσια εμπειρία και αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων, και είμαι πεπεισμένος ότι θα ανταπεξέλθουν με συνέπεια στην απαιτητική αποστολή τους.

Αποτελεί μια εθνική τεχνολογική υποδομή με στόχο να γεφυρώσει τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο με την πραγματική οικονομία, παρέχοντας σε start-ups, μικρομεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, ενταγμένες σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα γνώσης, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Η Ελλάδα διεκδικεί μία ξεχωριστή θέση στον διεθνή χάρτη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος μας είναι να προσφέρει πραγματικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και τελικά για τον ίδιο τον πολίτη».

Η θυγατρική του Υπερταμείου «ΦΑΡΟΣ AI FACTORY» εντάσσεται σε κοινοπραξία με εταίρους το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ-Δ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, για την υλοποίηση του έργου Pharos AI Factory που εκτελείται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.