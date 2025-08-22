Ζακ Κωστόπουλος: «Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών» γράφει η μητέρα του ακτιβιστή και ραγίζει καρδιές

Ο Ζακ Κωστόπουλος έχασε τη ζωή του το 2018 και 7 χρόνια μετά, η μητέρα του ραγίζει καρδιές. Σήμερα ο ακτιβιστής θα γινόταν 40 ετών. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018 βρέθηκε παγιδευμένος μέσα σε κοσμηματοπωλείο επί της οδού Γλάδστωνος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ξυλοκοπήθηκε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν παριστάμενο μεσίτη, θεωρούμενος ως ληστής.

Κατόπιν του ξυλοδαρμού, ο αιμόφυρτος Ζακ Κωστόπουλος συνελήφθη από τουλάχιστον 8 αστυνομικούς που έσπευσαν στον τόπο του βίαιου συμβάντος. Ο Κωστόπουλος εξέπνευσε κατά την μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η μητέρα του ανεβαίνει από τότε τον δικό της Γολγοθά.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έστειλε το μήνυμά της στο «ουράνιο παιδί» της όπως το αποκαλεί. Ο πόνος μέσα της παραμένει άσβεστος από εκείνη τη «μαύρη» νύχτα του 2018.

«Παιδί μου, ουράνιο παιδί μου, παντοτινά ξενιτεμένο μου παιδί, σήμερα θα γινόσουν 40 ετών. Ίσως να έβλεπες την πρώτη άσπρη τρίχα στα κατάμαυρα μαλλιά σου και να ένιωθες το χρόνο να βαραίνει τους ώμους σου. Η φλόγα της καρδιάς σου όμως θα ήταν το ίδιο ζωηρή και φεγγοβόλα.

Σήμερα θα γινόσουν 40 ετών, και θα ήσουν μαζί μας, θα έπαιζες με την ανιψούλα σου και θα γελούσαμε με τις ατάκες και τα αστεία σου. Θα τρώγαμε όλοι μαζί και μετά θα έβγαινες για ποτό με τα αδέρφια και τους φίλους σου. Θα μάζευα τα ρούχα σου από το πάτωμα και θα σου μαγείρευα. Η καρδιά μου θα ήταν ολόκληρη και οι χαρές μου δεν θα ήταν πικρές».

«Η ζωή του καθενός μας είναι ένα ρυάκι με γάργαρο νερό που ξεκινά από την πηγή και διασχίζοντας κακοτράχαλους και εύφορους τόπους καταλήγει στον απέραντο ωκεανό και ενώνεται με τα άλλα ρυάκια. Το ρυάκι της δικής σου ζωής στέρεψε νωρίς και δεν έφτασε ποτέ στον ωκεανό γιατί η κακία και η μισαλλοδοξία έφραξαν την πηγή της ζωής σου.

Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να υπάρχεις στον κόσμο που ονειρεύτηκες και πάλεψες για να φτιάξεις. Σε έναν κόσμο όπου θα είσαι ελεύθερος να εκφράζεσαι όπως θέλεις, να φοράς τα ρούχα που θέλεις και να αγαπάς όποιον εσύ θέλεις. Σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι δίνουν και παίρνουν αγκαλιές, χαρά, καλοσύνη, και βιώνουν την αλήθεια και την παρηγοριά. Αυτός ο κόσμος σου αξίζει παιδί μου.

Rest in peace and in love. Η μαμά» έγραψε καταληκτικά η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου.