Ζάκυνθος: Κατέληξε ο οδηγός του οχήματος στο τροχαίο με σχολικό λεωφορείο

Νοσηλευότανε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωάννινων
Κατέληξε ο 53χρονος οδηγός του οχήματος σήμερα (18.03.2026) το πρωί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωάννινων, που ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα με σχολικό λεωφορείο στην Ζάκυνθο.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (17.03), όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 53χρονου άνδρα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και αποφασίστηκε η άμεση αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε το πρωί της Τετάρτης, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και τους οικείους του, αλλά και στην τοπική κοινωνία της Ζακύνθου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκαν οι μαθητές που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο.

