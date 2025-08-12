Ελλάδα

Ζάκυνθος: Μάχη σε 3 μέτωπα για τη μεγάλη φωτιά

Έχουν εκκενωθεί τουριστικά καταλύματα σε Αγαλά και Κερί
Φωτιά στη Ζάκυνθο
Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη φωτιά στη Ζάκυνθο, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τις 6 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου.

Από το πρωί έχουν κινητοποιηθεί όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Ζακύνθου, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εναέρια μέσα κάνουν ρίψεις νερού, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η μεγάλη φωτιά. 

Το πύρινο μέτωπο έχει διασπαστεί: Ένα μέτωπο βρίσκεται στον Αγαλά με κατεύθυνσή προς Κερί, το δεύτερο στο Κοιλιώμενο και το τρίτο προς το χωριό της Λιθακιάς.

Συνολικά επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μαζί με εθελοντικές ομάδες και πεζοπόρα τμήματα, ενώ από την πλευρά του δήμου Ζακύνθου και της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, συνδράμουν πολλές υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Πυρκαγιά στη Ζάκυνθο.Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 (EUROKINISSI)
Πυρκαγιά στη Ζάκυνθο.Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 (EUROKINISSI)
Έχουν εκκενωθεί όλα τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά και Κερί, με τους τουρίστες να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής, σοβαρές ζημιές έχει πάθει ένα σπίτι και ένα εστιατόριο της περιοχής, ενώ οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες.

Σύμμαχος των πύρινων μετώπων είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Ζάκυνθο.

