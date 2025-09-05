Ελλάδα

Ζάκυνθος: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε Πολωνό τουρίστα – Εξετάζεται αν ο οδηγός είχε πιει αλκοόλ

Παρά την προσπάθεια των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 60χρονος υπέκυψε στα τραύματά του
Δεν έχουν τέλος τα θανατηφόρα τροχαία στη χώρα μας. Ένας Πολωνός τουρίστας 60 χρόνων, έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (04.09.2025), όταν μηχανή τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε σοβαρά στη Ζάκυνθο. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στον δρόμο Καλαμακίου – Λαγανά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Ο Πολωνός τουρίστας που βρέθηκε στη Ζάκυνθο για τις διακοπές του, φαίνεται πως προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, όταν μοτοσυκλέτα με οδηγό έναν 24χρονο τον παρέσυρε και τον πέταξε μέτρα μακριά.

Από την σύγκρουση, ο τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά. Παρά την προσπάθεια των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 60χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι αρχές κάνουν έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος και προσπαθούν να διαπιστώσουν το αν ο 60χρονος «πετάχτηκε» ξαφνικά μπροστά στην μοτοσυκλέτα ή αν ο οδηγός της είχε πιει, αναφέρει η ΕΡΤ.

