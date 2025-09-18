Ζάκυνθος: Σοβαρά επεισόδια στο κέντρο της πόλης – Εικόνες αγριότητας

Επεισόδια προκάλεσαν ομάδες ατόμων που συνεπλάκησαν μεταξύ τους στη Ζάκυνθο στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Πέμπτης (18.09.2025) μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοίκων αλλά και των τουριστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, τα επεισόδια στη Ζάκυνθο κράτησαν αρκετή ώρα, ενώ όπως έχουν καταγράψει ντόπιοι και τουρίστες με τα κινητά τους τηλέφωνα, τα άτομα συγκρούστηκαν με πρωτοφανή αγριότητα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που «ανέβηκε» στα social media, τα άτομα πέταξαν ακόμα και καρέκλες που άρπαξαν από καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Στο σημείο, βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας τη στιγμή που κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν προκειμένου να φύγουν από το σημείο, καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος τραυματισμού.

Μάλιστα αρκετοί τουρίστες οι οποίοι απολάμβαναν τη βόλτα τους στο κέντρο της Ζακύνθου επέστρεψαν γρήγορα στα καταλύματά τους για ασφάλεια.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια, αλλά και ποια ήταν η αιτία.