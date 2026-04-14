Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

14χρονος στη Νορβηγία έκλεψε λεωφορείο και το οδήγησε 200 χιλιόμετρα φτάνοντας στη Σουηδία

Σε ένα παρόμοιο πρόσφατο συμβάν στη Γερμανία, ένας 15χρονος έκλεψε ένα λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά
Σουηδοί αστυνομικοί
Σουηδοί αστυνομικοί / EPA / Φωτογραφία (αρχείου) Fredrik Persson

Μικρός αλλά με τεράστιο θράσος ένας 14χρονος στη Νορβηγία. Ο ανήλικος έκλεψε ένα λεωφορείο από μία νορβηγική εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών και το οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία την Τρίτη (14.04.2026).

Η εταιρεία στη Νορβηγία ειδοποίησε την αστυνομία νωρίς το πρωί της Τρίτης μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή και εντόπισε το λεωφορείο στη γειτονική Σουηδία με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας.

Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε τον έφηβο κοντά στο Γκέτεμποργκ της νοτιοδυτικής Σουηδίας.

Νορβηγοί αξιωματούχοι της κοινωνικής πρόνοιας νέων είναι καθ’ οδόν για να τον παραλάβουν. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το κίνητρο του εφήβου.

Ο αστυνομικός που διεξήγαγε την έρευνα, ο Ρούνε Ισάκσεν, δήλωσε στον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι ο 14χρονος έκανε μόνος του το ταξίδι, αφού έκλεψε το λεωφορείο στο Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο.

Σε ένα παρόμοιο πρόσφατο συμβάν στη Γερμανία, ένας 15χρονος έκλεψε ένα λεωφορείο για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο περίπου 130 χιλιόμετρα μακριά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
124
110
83
70
Newsit logo
Newsit logo