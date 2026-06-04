Five Eyes: Έκθεση αποκαλύπτει πως Κινέζοι πράκτορες παριστάνουν τους «εργοδότες» για να κατασκοπεύουν τη Δύση

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η συμμαχία υπηρεσιών πληροφοριών Five Eyes, στην οποία συμμετέχουν η Βρετανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, για τον τρόπο με τον οποίο πράκτορες από την Κίνα προσπαθούν να κατασκοπεύουν τη Δύση.

Ειδικότερα, πράκτορες από την Κίνα βάζουν στο στόχαστρο δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και οποιονδήποτε έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, μέσω ιστότοπων εύρεσης εργασίας, που αφορούν κυβερνήσεις, οργανισμούς και θεσμούς στη Δύση.

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Αυτοί οι Κινέζοι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι ιδιωτικών συμβουλευτικών εταιρειών, think tanks ή γραφείων εύρεσης εργασίας, χρησιμοποιούν «μια επιθετική στρατηγική διαδικτυακής στρατολόγησης», προειδοποίησε η Five Eyes σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε χθες, Τετάρτη.

Οι πράκτορες αναρτούν προσφορές για θέσεις αναλυτών εξωτερικής πολιτικής ή άμυνας σε ιστότοπους όπως το LinkedIn.

Στόχος του Πεκίνου είναι να αποκτήσει «εμπιστευτικές στρατιωτικές, πολιτικές και οικονομικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να προσφέρουν στην Κίνα στρατηγικό και τακτικό πλεονέκτημα έναντι των χωρών της συμμαχίας Five Eyes», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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Η Five Eyes είναι μια συμμαχία των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας, του Καναδά, των ΗΠΑ, της Νέας Ζηλανδίας και της Βρετανίας.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία ανέλαβε την εξουσία το 2024, προσπαθεί να βελτιώσει τις διμερείς σχέσεις με το Πεκίνο έπειτα από χρόνια εντάσεων, αλλά υποστηρίζει ότι η Κίνα παραμένει «απειλή» για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

Η υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, επισκέφθηκε την Kίνα από τη Δευτέρα (01.06.2026) έως χθες, Τετάρτη (03.06.2026).

Το Λονδίνο κατηγορεί συχνά το Πεκίνο για κατασκοπεία και πολιτικές παρεμβάσεις. Τον Νοέμβριο 2025 η υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού (MI5) προειδοποίησε τους βουλευτές για τις προσπάθειες της Κίνας να τους κατασκοπεύσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Five Eyes, στόχο των Κινέζων κατασκόπων ενδέχεται να αποτελέσουν κυρίως στρατιωτικοί που σταθμεύουν στην περιοχή Ινδικού – Ειρηνικού, πανεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι.

Η συμμαχία περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία στρατολόγησης: οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν να δώσουν μια προκαταρκτική εξέταση που συνίσταται στη σύνταξη έκθεσης για ένα θέμα όπως οι διμερείς σχέσεις της Κίνας και στη συνέχεια ενημερώνονται ότι ο πελάτης χρειάζεται πιο ευαίσθητες πληροφορίες.

Στη συνέχεια οι πράκτορες ζητούν τη μεταφορά της συνομιλίας σε εφαρμογή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων. Όσοι στρατολογηθούν λαμβάνουν από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες δολάρια για κάθε αναφορά.

Όσοι στρατολογούνται «συχνά δεν έχουν άμεσα πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες», σημειώνεται στην έκθεση.

Αλλά ακόμη και οι μη διαβαθμισμένες πληροφορίες που αφορούν την κυβερνητική πολιτική ή τη στρατηγική του στρατού «μπορούν να συλλεχθούν και να συνδυαστούν με πιο ευαίσθητες πληροφορίες για να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα», προειδοποιεί η Five Eyes.