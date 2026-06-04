Τραμπ: Αντιπατριωτικό το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων για να αποσύρω τα στρατεύματα εναντίον του Ιράν

Εξοργισμένος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με ψήφισμα που ενέκρινε χθες (03.06.2026) η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και το οποίο διατάσσει την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σήμερα (04.06.2026) σε έντονο ύψος το ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάνοντας λόγο για μια «αντιπατριωτική» ενέργεια που διαταράσσει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ποιος θα έκανε κάτι τόσο αντιπατριωτικό; Ξέρουν πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Το Κογκρέσο διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ από τις εχθροπραξίες εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», συνοψίζει το κείμενο του χθεσινού ψηφίσματος.

Yesterday, in a meaningless vote, the House voted, 4 bad Republicans and all of the Dumocrats, to limit my War Powers, right in the middle of my final negotiations to end the War with the Islamic Republic of Iran. Who would do such an unpatriotic thing. They know where the… pic.twitter.com/QfITpX3dbN — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 4, 2026

Ωστόσο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε με τις ψήφους τεσσάρων Ρεπουμπλικανών βουλευτών, έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του Αμερικανού προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Δημοκρατικοί «θα προτιμούσαν να δουν τη χώρα μας να αποτυγχάνει παρά να μου δώσουν μια ακόμη μια νίκη», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, επικρίνοντας σφόδρα τους τέσσερις Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που ψήφισαν το κείμενο.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει τερματιστεί: εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός.

Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό του προέδρου, τονίζοντας πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ιδίως για την επιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.