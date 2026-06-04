Λίβανος: «Η συμφωνία με το Ισραήλ είναι η τελευταία ευκαιρία για μια οριστική εκεχειρία – Περιμένουμε την Χεζμπολάχ»

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες (03.06.2026) να θέσουν σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός, η οποία εξαρτάται από μια «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα στο τέλος των συνομιλιών.

Οι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία στο πλαίσιο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στην Ουάσινγκτον, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ωστόσο σημαντικός παράγοντας παραμένει η Χεζμπολάχ.

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Για το θέμα αυτό μίλησε σήμερα (04.06.2026) ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, ο οποίος τόνισε πως η συμφωνία με την ισραηλινή πλευρά που ανακοινώθηκε στην Ουάσινγκτον είναι καθοριστικό βήμα προς μια πραγματική εκεχειρία.

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας με το Ισραήλ» είπε χαρακτηριστικά ο Ζοζέφ Αούν, προσθέτοντας ότι αναμένει «μια απάντηση» από την Χεζμπολάχ.

Ο Αούν πρόσθεσε στη συνέχεια ότι θα μεταφέρει την απάντηση της φιλοϊρανικής οργάνωσης στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να είναι «ο εγγυητής» της εφαρμογής της συμφωνίας.

«Κάθε μέρος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αν δεν απαντήσει θετικά», ανέφερε ο πρόεδρος του Λιβάνου, ενώ αναμένεται μήνυμα από τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ, στις 18:00 ώρα Ελλάδας.