Η πριγκίπισσα Άννα προσφέρει την ομπρέλα της μέσα στην καταρρακτώδη βροχή

Μπορεί να έβρεχε καρεκλοπόδαρα στο Λονδίνο, αλλά η πριγκίπισσα Άννα προτίμησε να δώσει την ομπρέλα της σε μία άλλη γυναίκα.

Η πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά Καρόλου, περπατούσε έξω από την εκκλησία St Olave στο κεντρικό Λονδίνο, μέσα στη βροχή, όταν παρατήρησε ένα μέλος της εκκλησίας να προσπαθούσε να προστατευτεί από τη βροχή χρησιμοποιώντας έναν φάκελο αντί για ομπρέλα.

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Η 75χρονη, χωρίς δεύτερησ σκέψη, ζήτησε μια ομπρέλα και στη συνέχεια την έδωσε στη γυναίκα που προσπαθούσε να καλυφθεί, ενώ η ίδια συνέχισε να περπατά κάτω από τη βροχή.

Βίντεο κυκλοφόρησε στα social media και προκάλεσε θετικά σχόλια από θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας. «Η πριγκίπισσα Άννα, πάντα έξυπνη», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σημείωσε: «Τόσος σεβασμός για εκείνη». Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Εργατική, ευφυής και προσγειωμένη. Χωρίς περιττές κινήσεις, όπως ο πατέρας της».

Το περιστατικό συνέβη σε μια ιδιαίτερα γεμάτη εβδομάδα για την πριγκίπισσα, καθώς ο γιος της, Πίτερ Φίλιπς, ετοιμάζεται να παντρευτεί το Σάββατο την αρραβωνιαστικιά του και νοσηλεύτρια, Χάριετ Σπέλινγκ, στην εκκλησία All Saints στο Σίρενστερ.

Στον γάμο αναμένεται να παραστούν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, καθώς και η ίδια η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της, υποναύαρχο Τιμ Λόρενς.