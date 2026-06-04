Κόσμος

Κροατία: Συντριβή μικρού αεροπλάνου – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροπλάνο συνετρίβη δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές και οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται
αεροπλάνο συνετρίβη στην Κροατία
Το αεροπλάνο που συνετρίβη στην Κροατία / AP Photo/Goran Sebelic)
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Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κροατία μετά τη συντριβή ενός μικρού αεροπλάνου σήμερα (4/6/2026), σύμφωνα με την αστυνομία.

Το αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο Μεντούλιν, μια πόλη στη χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων HINA μετέδωσε ότι επρόκειτο για γερμανικό αεροπλάνο που είχε απογειωθεί από την Αυστρία.

Φωτογραφίες από τον τόπο του ατυχήματος έδειχναν τα συντρίμμια του αεροπλάνου σε ένα χωράφι, καθώς και αστυνομικούς και πυροσβέστες στον τόπο του συμβάντος.

Ο τοπικός πιλότος Νιτζάζ Ντέλιτς δήλωσε στο ειδησεογραφικό portal Index ότι το αεροπλάνο «έκανε σπειροειδή πτήση (στον αέρα) και συνετρίβη στο έδαφος».

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα.

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