Κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γυρίσματα μπορούν να ξαναρχίσουν στην Καλιφόρνια από τις 12 Ιουνίου, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή οι αξιωματούχοι στην Καλιφόρνια, καθώς ενέκριναν νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να λάβουν έγκριση από τοπικούς αξιωματούχους υγείας για να ξαναρχίσουν τις κινηματογραφήσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της πολιτειακής κυβέρνησης της Καλιφόρνιας.

Τα κινηματογραφικά γυρίσματα σε όλο τον κόσμο σταμάτησαν στα μέσα Μαρτίου για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού.

Η Καλιφόρνια… παίρνει μπροστά

Μια ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από στούντιο του Χόλιγουντ και συνδικάτα την περασμένη εβδομάδα πρότεινε εκτεταμένα τεστ κορονοϊού, καθημερινούς ελέγχους συμπτωμάτων και άλλες διασφαλίσεις για να επιτραπεί στους ηθοποιούς και στα μέλη των ομάδων παραγωγής να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες συντάχθηκαν από εκπροσώπους των Walt Disney Co, Netflix Inc, AT&T Inc’s Warner Bros και Comcast Corp’s NBCUniversal, καθώς και από συνδικάτα όπως το SAG-AFTRA, το IATSE και το Directors Guild of America.

Για να επιστρέψουν στη δουλειά, οι παραγωγές πρέπει να ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της ομάδας εργασίας και να λαμβάνουν επίσης άδεια από υγειονομικούς αξιωματούχους της κομητείας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Πολιτείας.

Οι αρχές της κομητείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα τοπικά ποσοστά μόλυνσης από κορονοϊό, την ετοιμότητα για μια αύξηση κρουσμάτων, την ικανότητα διεξαγωγής τεστ και άλλα δεδομένα πριν δόθουν την έγκριση, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ.