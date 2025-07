Σάλος με Ρωσίδα μποξέρ που βάζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα ουρακοτάγκου στην Κριμαία

Οργή έχει προκαλέσει βίντεο στο οποίο η 24χρονη Ρωσίδα μποξέρ Ανατασία Λούτσκινα να δίνει ηλεκτρονικό τσιγάρο σε ουρακοτάγκο σε πάρκο στην Κριμαία. Μάλιστα μετά το περιστατικό το ζώο παρουσιάζει περίεργη συμπεριφορά.

Στο βίντεο – που έχει προκαλέσει σάλο – φαίνεται η Ρωσίδα μποξέρ αρχικά να καπνίζει πρώτα η ίδια και στη συνέχεια να δίνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον ουρακοτάγκο. Το ανυποψίαστο ζώο εισπνέει τον καπνό.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, μετά την πράξη αυτή, ο ουρακοτάγκος παρουσίασε «προβληματική συμπεριφορά». Μάλιστα, από εκείνη τη μέρα δεν έχει όρεξη να φάει, αρνείται να συνυπάρξει με άλλα ζώα και «στέκεται ακίνητο όλη την ημέρα».

MMA fighter Anastasia Luchkina was caught on video giving a vape to an orangutan at Taigan Park in Crimea.#Viral #Orangutan #Vaping #News pic.twitter.com/yZbh42DhdB