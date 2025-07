Ντόναλντ Τραμπ: Νέο πορτρέτο του στο Καπιτώλιο του Κολοράντο – Έξαλλο τον είχε κάνει το προηγούμενο

Νεο πορτρέτο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κοσμεί πλέον το Καπιτώλιο του Κολοράντο, αφού το προηγούμενο τον είχε κάνει έξαλλο λέγοντας μάλιστα ότι είναι «Το χειρότερο που έχω δει ποτέ».

Οι διαμαρτυρίες του Τραμπ για το πορτρέτο του έπιασαν τόπο και οδήγησαν στην απομάκρυνση του προηγούμενου πίνακα αλλά και στην τοποθέτηση ενός καινούριου στο Καπιτώλιο, που έχει την έγκριση του Λευκού Οίκου.

Το νέο έργο φιλοτεχνήθηκε από τη Βανέσα Χοραμπουένα από την Αριζόνα, γνωστή για τις θρησκευτικής έμπνευσης δημιουργίες της. Το πορτρέτο παρουσιάζει μια πιο αυστηρή και καθαρή απεικόνιση του Τραμπ, σε αντίθεση με το έργο της καλλιτέχνιδας Σάρα Μπόρντμαν που είχε τοποθετηθεί το 2019.

Την άνοιξη του 2025, ο Τραμπ επέκρινε δημόσια μέσω των social media τον πίνακα της Μπόρντμαν, λέγοντας πως «η καλλιτέχνιδα μάλλον έχασε το ταλέντο της όσο μεγάλωνε» και πως τον «παρέλαβε σκόπιμα αλλοιωμένο». Μάλιστα είχε χαρακτηρίσει το πορτρέτο «το χειρότερο που έχω δει ποτέ».

Η ίδια η καλλιτέχνιδα αρνήθηκε τις κατηγορίες, ωστόσο, την επόμενη κιόλας ημέρα, οι τοπικοί νομοθέτες ανακοίνωσαν την απομάκρυνση του έργου. Το πορτρέτο τέθηκε σε αποθήκευση μουσείου.

Αυτό που φαίνεται να ενόχλησε περισσότερο απ’ όλα τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι η ίδια ζωγράφος είχε φτιάξει το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα ο οποίος όμως «φαίνεται υπέροχος», όπως γράφει στην μακροσκελή του ανάρτηση.

Το έργο της καλλιτέχνιδας Σάρα Μπόρντμαν που είχε τοποθετηθεί το 2019 και κατέβηκε άρον άρον:

Ο Τραμπ είχε γράψει: «Σε κανέναν δεν αρέσει μια κακή φωτογραφία ή μια προσωπογραφία του, αλλά αυτή στο Κολοράντο, που τοποθετήθηκε από τον Κυβερνήτη, μαζί με όλους τους άλλους Προέδρους, διαστρεβλώθηκε σκόπιμα σε ένα επίπεδο που ακόμη και εγώ, ίσως, δεν έχω δει ποτέ πριν.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8