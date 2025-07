Τουρκία: 42 συλλήψεις στη διαδήλωση υπέρ του Εκρέμ Ιμάμογλου – Κατηγορούνται για εξύβριση του Ταγίπ Ερντογάν

Σε 42 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία στην Τουρκία, στη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (2.7.25) στην Κωνσταντινούπολη για τις 100 ημέρες από τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου και την καθαίρεσή του από το αξίωμά του.

Οι συλληφθέντες, που συμμετείχαν στη διαδήλωση υπέρ του Ιμάμογλου, κατηγορούνται για εξύβριση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και για αντίσταση στις δυνάμεις ασφαλείας, όπως έγραψε σήμερα το πρωί στο X ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν μπροστά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ενωμένοι ενάντια στο φασισμό» και «πρόεδρος Ιμάμογλου».

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών.

Turkish riot police pushed back the protesters and used pepper spray, as demonstrators clashed with the police at a rally marking the 100th day since the detention of jailed Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu pic.twitter.com/mdjgYNxyNR