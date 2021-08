Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ασράφ Γκάνι, φέρεται να αποσύρεται και να παραδίδει την εξουσία στους Ταλιμπάν, όπως μεταδίδει το δίκτυο Al Arabiya.

Την επικείμενη μετάβαση της εξουσίας επιβεβαιώνει και ανταποκριτής του BBC, που αναφέρει: «Τελείωσε… Η Καμπούλ θα παραδοθεί στους Ταλιμπάν και μια νέα «κυβέρνηση» καθοδηγούμενη από τους αντάρτες θα σχηματιστεί. Σε ανακοίνωσή τους οι Ταλιμπάν κάνουν λόγο για «νίκη» και συγχαίρουν τον «λαό του Αφγανιστάν» προσθέτοντας ότι δεν θα επιτεθούν στην Καμπούλ…».

•And it’s over…Kabul will be handed over to Taliban & a new “government” led by the group will be formed.

In a statement Taliban called this a “victory” and congratulated “people of Afghanistan”, adding that they are not going to attack Kabul…